انتصار إماراتي.. «دارك سيفرون» يحلق بلقب «دبي جولدن شاهين»

دبي (الاتحاد)

منح الجواد «دارك سيفرون» لسلطان علي السبوسي، الثنائية للمدرب أحمد بن حرمش، والفارس كونور بيسلي حين حلق بلقب سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار برعاية (نخيل)، بعد أن تفوق على نخبة نجوم السرعة على الأرضية الرملية، وأثبت بانه جواد مميز نسبه للجهد الذي بذله في المراحل النهائية، واستحق الفوز، وسجل البطل زمناً وقدره 1:10:68 دقيقة، لينال جائزة المركز الأول وقدرها 1.160.000 دولار.

وجاء في المركز الثاني المرشح الأول «بينتورناتو» لإسطبل ليون كينج كورب، ومايكل لإيافاروني، وجوليا سي إيفاروني ونال 400.000 دولار، فيما جاء في المركز الثالث «كاتس باي فايف» للشيخ حميد بن راشد النعيمي ونال 200.000 دولار.