إنجاز جديد لجودلفين.. «أومبودسمان» يحسم قمة «دبي تيرف»

دبي (الاتحاد)

حسم الجواد «أومبودسمان» لجودلفين، بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة الفارس وليام بيوك، قمة بطولة سباق دبي تيرف للفئة الأولى في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 5 ملايين دولار برعاية (موانئ دبي العالمية) بعد أن قدم عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، ودخل في صراع محموم مع منافسيه، قبل أن يفرض أفضليته في المراحل النهائية، مسجلاً 1:47:46 دقيقة، لينال جائزة المركز الأول وقيمتها 2.900.000 دولار.

وحل في المركز الثاني الجواد «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لينال جائزة وقدرها 1.000.000 دولار، فيما جاء في المركز الثالث «أندرياس فيزاليوس» لسكاي للسباقات، لينال جائزه وقدرها 500.000 دولار.



