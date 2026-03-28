«كالاندجان» يخطف الأضواء في «دبي شيماء كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

أكد الجواد «كالاندجان» لإسطبلات أغا خان إس سي إي إيه، بإشراف فرانسيس هنري جرافارد، وقيادة الفارس مايكل بارزلونا «ثنائية»، حسن ترشيحه وبانه من طراز رفيع، حين خطف أضواء بطولة سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك في الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار للفئة الأولى، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6 ملايين دولار برعاية لونجين، بعد أن هزم نخبة من الخيول القوية، ومسجلاً 2:27:88 دقيقة، وحصل على الجائزة المالية الأولى البالغة 3.480.000 دولار.

وجاء فوز «كالاندجان» ناجزاً عن صاحب المركز الثاني «ويست ويند بلوز» لعبد الله المنصوري، الذي نال 1.200.000، فيما حل في المركز الثالث «جيافيلوتو» لسكوديربا لا تيسا وفيبهاف شاه ونال 600.000 دولار.





