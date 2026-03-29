جماهير توتنهام تعترض على محاولة تعيين دي تشيربي مدرباً للفريق



لندن (د ب أ)

اعترضت روابط جماهيرية لنادي توتنهام هوتسبير على إمكانية التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي بسبب تصريحاته السابقة حول ماسون جرينوود، ويواجه دي تشيربي، الذي ترشح لتولي المسؤولية في توتنهام خلفا للمدرب المؤقت إيجور تودور ردود فعل غاضبة بعد فترة عمله مع فريق أولمبيك مارسيليا الذي تعاقد مع جرينوود عام 2024.

وقال المدرب الإيطالي حينها عن جرينوود «إنسان طيب دفع ثمنا غاليا»، مما أثار ردود فعل غاضبة من الجماهير الإنجليزية.

وشككت رابطة جماهيرية في حكمة وقيادة دي تشيربي بسبب تصريحاته، مؤكدة أنه لا يصلح لقيادة توتنهام. ويبقى دي تشيربي مدرب برايتون ومارسيليا السابق ضمن المرشحين للعمل في توتنهام، لكن اعتراض جماهير توتنهام قد يؤثر على قرار إدارة النادي.

يذكر أن توتنهام بدأ الموسم تحت قيادة المدير الفني الدنماركي توماس فرانك الذي تولى المسؤولية في صيف 2025 خلفا للأسترالي آنجي بوستيكوجلو الذي قاد السبيرز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي. ولكن النادي اللندني أطاح بالدنماركي فرانك في أوائل فبراير الماضي بسبب تواضع النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يكافح الفريق حاليا للنجاة من الهبوط.