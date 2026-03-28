الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
جو كول: ميسي في مكانة بيليه

28 مارس 2026 22:44


لندن (د ب أ)
قال النجم الإنجليزي الدولي السابق جو كول، نجم تشيلسي وليفربول سابقاً، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأعظم على مر العصور، من وجهة نظره.

وأضاف كول في تصريحات لدى لقاءه مع قناة «تي إن تي»: «أعتقد أن أي لاعب كرة قدم بغض النظر عما حققه يكون لديه بعض الأمور التي يندم عليها، وأعتقد أن كريستيانو رونالدو حينما ينام في المساء فهو يفكر لماذا لست في مستوى ميسي، هل تعلم ما قصدي ؟».
وتابع: «ميسي رائع، أنه الوحيد الذي حقق كل شيء، وهو الوحيد من بين لاعبي كرة القدم الذي يمكنه النوم قرير العين». وقام نجم تشيلسي السابق والذي لعب أيضا في صفوف ويستهام بمقارنة بين مسيرة الثنائي ميسي ورونالدو وقال: «إنه أمر محل نقاش دائما، لكن الأمر يعود في النهاية إلى ما تعتقده، لكن أعتقد أن ميسي أنهى هذا الجدال بالنسبة لهذا الجيل، لقد فاز بكل شيء في كرة القدم، لم أر أبداً لاعباً مثلاً وما يمكنه الفعل بالكرة ومهاراته وشخصيته وكل شيء، من دواعي سروري مشاهدته في كل وقت لعب به».
وأوضح جو كول: «أعتقد أنه أفضل لاعب على مر العصور، بيليه هو الوحيد الذي يمكنه الدخول في ذلك النقاش، لا أعتقد أن كريستيانو رونالدو ورونالدو نازاريو أو مارادونا وصلوا إلى هذا المستوى، أعتقد أنه تخطاهم جميعاً، إنه الآن في مكانة بيليه».

محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي» الـ 30 ويؤكد مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة وسباقات الخيل
