كلوب عن خلافه مع صلاح: لم نفقد احترامنا المتبادل



لندن (د ب أ)

عاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، إلى ملعب أنفيلد، بعدما قضى ما يقرب من عقد في قيادة النادي الإنجليزي، ليعود رفقة فريقه الأسبق بوروسيا دورتموند الألماني خلال مباراة خيرية بين أساطير الناديين، بتنظيم من مؤسسة ليفربول الخيرية، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2 / 2 فيما تلقى تياجو ألكانتارا لاعب الوسط البرازيلي السابق جائزة رجل المباراة، واحتفل كلوب بعودته.

وقال كلوب: «لقد كان الأمر جيد، لم يتغير شيئ حقا، استمتعت بكل ثانية، وظيفتي اليوم ليس أن أتحدث كثيرا، أنا هنا من أجل منظمة ليفربول، وأن أكون جزءا من هذه التجربة بعد فترة، وأن أرى كل نجوم ليفربول وبوروسيا دورتموند، الذين لا أراهم كثيرا».

وتابع: «لقد كان حدثا عظيما، واستمتع الناس به للغاية، كان من دواعي سروري مشاهدة اللاعبين وهم يلعبون، مجرد رؤية تياجو كانت تستحق ثمن التذكرة!». وأمضى كلوب أيامه الأخيرة في ليفربول، ليستغل الفرصة من أجل التحدث عن تلك الفترة، ويتذكر علاقته بالمصري محمد صلاح، أحد أبرز النجوم، والذي أعلن مؤخرا أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية: «صلاح جميل، ولكي تجعله مثيرا للاهتمام، يجب أن تكون هناك بعض اللحظات المتوترة، لقد كانت لدينا خلافات، لكنها كانت دائما لأسباب صحيحة».

وشرح المدرب سبب التوتر مع صلاح قائلا: «كلانا يعرف هذا الخلافات بيننا، لم تكن كبيرة، مثلما حدث في مباراة وستهام، كنا سنفكر، بعد خمس ثوان، لا لا نفعل ذلك أمام الناس، لنتراجع».

وقال أيضا: «في اليوم التالي كان كل شيء قد انتهى، لكن ما حدث كان علنيا، ولم نفقد احترامنا لبعضنا البعض، وهذا ما يعجبني حقا، لم يعجبني لثانية أن أستبدله في الدقيقة 87 وهذا كل شيء، وتفكر حينها، لماذا؟».

وتابع: «كان الوقت الذي قضيناه معا، هو وساديو تحديا، اللاعبون المميزون يشكلون تحديا، كان إشراك صلاح بالتناوب أمرا صعبا، كنت أقول له، لا يمكنك أن تلعب 3 مباريات في الأسبوع، وكان محمد يجيب، يمكنني ذلك».