سابالينكا تحصد ثنائية الشمس المشرقة

ميامي (د ب أ)

تُوِّجت البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى على العالم، بلقب بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها في المباراة النهائية على الأميركية كوكو جوف بمجموعتين مقابل مجموعة، وباتت سابالينكا رابع لاعبة في هذا القرن تصل إلى نهائي أول أربع بطولات لها في منافسات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في الموسم، لتنضم للسويسرية مارتينا هينجيز (2001)، والأميركية سيرينا وليامز (2003)، والروسية فيكتوريا أزارينكا (2012).

وحصدت سابالينكا لقبها الثالث هذا الموسم، بعد تتويجها ببطولتي بريسبان وإنديان ويلز. كذلك نجحت سابالينكا في تحقيق «ثنائية الشمس المشرقة» (الفوز ببطولتي إنديان ويلز وميامي في نفس الموسم) لتصبح خامس لاعبة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز بعد شتيفي جراف وكيم كليسترز وفيكتوريا أزارينكا وإيجا شفيونتيك، كما أصبحت أول لاعبة تدافع عن لقبها في ميامي بنجاح منذ الثلاثية التاريخية للأميركية سيرينا ويليامز بين عامي 2013 و2015.

ورفعت أرينا سابالينكا رصيدها إلى 24 لقباً في منافسات الفردي و30 لقباً إجمالاً في مسيرتها الاحترافية التي تتضمن 4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) و11 لقباً في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، وعزّزت النجمة البيلاروسية صدارتها للتصنيف العالمي لمحترفات التنس، حيث تقضي حالياً أسبوعها الـ 83 في المركز الأول عالمياً، منها 75 أسبوعاً متتالياً، كما أنها لم تخسر سوى مجموعة واحدة طوال مشوارها نحو منصة التتويج في ميامي.