يوفنتوس يقترب من حسم ملف فلاهوفيتش

معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب فريق يوفنتوس الإيطالي من التوصل إلى اتفاق مع مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش لتجديد عقده، في خطوة قد تحسم أحد أبرز ملفات الفريق قبل نهاية الموسم، رغم عدم عقد اجتماع رسمي حتى الآن بين جميع الأطراف المعنية.

بحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن والد اللاعب، ميلوش فلاهوفيتش، تواجد مؤخراً في مدينة تورينو للقاء نجله، إلا أن غياب الرئيس التنفيذي للنادي، داميان كومولي، بسبب ارتباطاته الخارجية حال دون عقد اجتماع شامل مع إدارة النادي، لتبقى المفاوضات حتى الآن في إطار عائلي تمهيدي.

ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع جديد قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل، يجمع كافة الأطراف، من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، خاصة أن الخطوط العريضة للعقد باتت واضحة ومفهومة لدى الجميع.

ويتمثل التحدي الأكبر في هيكلة الراتب، حيث يرفض يوفنتوس تجاوز السقف المالي الذي حدّده في تجديد عقد لاعبه الشاب كينان يلديز، ما يعني ضرورة قبول فلاهوفيتش تخفيض راتبه إلى ما بين 6 و7 ملايين يورو سنوياً، أي ما يقارب نصف راتبه الحالي. في المقابل، يسعى محيط اللاعب للحصول على مكافأة توقيع كبيرة لتعويض هذا التخفيض.

وعلى مستوى مدة العقد، يبدو أن هناك توافقاً مبدئياً على تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، مع إمكانية إضافة بند يمنح النادي أحقية التمديد، بدلاً من العقد الطويل الذي كان يمتد لخمس سنوات، ويُبدي فلاهوفيتش رغبة حقيقية في الاستمرار مع «السيدة العجوز»، خاصة بعد محادثات إيجابية مع المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي أكد له دوره المحوري في الخط الهجومي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، لم تتحول الاهتمامات التي ترددت من أندية مثل برشلونة وبعض فرق الدوري الإنجليزي إلى عروض رسمية، فيما اكتفى ميلان بالحفاظ على قنوات اتصال دون تقديم عرض فعلي، ما يمنح يوفنتوس أفضلية واضحة في المفاوضات.

ويمثّل تجديد عقد فلاهوفيتش أهمية استراتيجية ليوفنتوس، إذ سيسمح للنادي بتوجيه ميزانيته المحدودة في سوق الانتقالات الصيفية نحو تعزيز مراكز أخرى، ما يجعل الصفقة ضرورية على الصعيدين الفني والإداري.