«كينجز تريل» لجودلفين يكسب سباق فيرجن بيت



عصام السيد (أبوظبي)

حافظ المُهر «كينجز تريل» لجودلفين على سجلّه الخالي من الهزائم، بفوزه في سباق فيرجن بيت بريتيش إي بي إف كونديشنز ستيكس في كيمبتون، أمس.

وسبق أن تفوّق ابن «سي ذا ستارز» على نفس المضمار في الأول من ديسمبر بأسلوبٍ مُبهر، وقدّم أداءً أنيقاً بنفس القدر في مشاركته الثانية بعد فوزٍ مريح بقيادة بيلي لوجنان.

وانطلق «كينجز تريل» كمرشحٍ للفوز بنسبة 4/7، وتقدم من الخارج في منتصف المضمار في الربع الأخير من الميل، وانطلق بقوة ليحقق فوزاً بفارق طول عن «كونكلاف»، الذي بذل جهداً كبيراً ليحتل المركز الثاني، لكنه لم يتمكن من الاقتراب من الفائز.

وفي يومٍ شهد تراجعاً في أداء «ألبرت أينشتاين» لباليدويل في كوراه، تغيّرت جميع الاحتمالات في سوق بيتفريد لسباق 2000 جينيز الإنجليزي، وعزّزت احتمالات فوز «كينجز تريل» إلى 20/1.

وقبل عامين، فاز «نوتابل سبيتش» لجودلفين، بالسباق بشكلٍ مُبهر قبل أن يحقق لاحقاً الفوز بسباق الجينيز، الذي تميّز بأدائه الرائع وسرعته الفائقة، واليوم بدا «كينجز تريل»، من نفس إسطبل «نوتابل سبيتش»، والذي انطلق نجماً واعداً بفضل سرعته الفائقة، ما يكفي في أدائه، ليُشير إلى أنه سيُحدث تأثيراً في سباقات الفئة، حتى وإن لم يكن فائز كلاسيكي آخر في انتظاره.

وبدا المهر «كينجز تريل»، الذي يخوض سباقه الثاني فقط بعد مرور أربعة أشهر تقريباً على فوزه الأول هنا، وكأنه سيُظهر أفضل ما لديه، إنه مهر قوي، ليس الأضخم بين الخيول المشاركة، ومن المحتمل، بالنظر إلى بنيته الجسدية وأسلوبه في السباق، ألا يكون من الخيول التي تقطع مسافات طويلة، كما هو متوقع من ابن «سي ذا ستارز»، لكنه أظهر سرعة فائقة في النهاية ليتقدم إلى المقدمة، وكان يبذل قصارى جهده للحفاظ على تقدمه.

وقال الفارس لوجنان: «لقد حالفني الحظ بركوبه مرتين في الإسطبل، وكان أداؤه مذهلاً عندما فاز هنا للمرة الأولى، كان سباقاً صعباً للغاية، ولا شكّ أنه تعلّم الكثير من أول 200 متر، إنه حصان سهل القيادة ويتمتع بذكاءٍ حادٍّ، اضطررتُ إلى تحفيزه قليلاً ليحصل على مركزٍ جيد، لكن لا يُمكنك أن تُشكك في سلوكه على الإطلاق، لم يرتكب أي خطأ، وأنا متأكد من أنه سيواجه الآن تحدياتٍ أصعب».