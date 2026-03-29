فاز بلقب سباق اليابان.. أنتونيللي يصنع التاريخ في الفورمولا- 1

طوكيو (د ب أ)

أصبح الإيطالي كيمي أنتونيللي أصغر سائق في التاريخ يتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 بعد فوزه المثير بسباق جائزة اليابان الكبرى، اليوم الأحد، مُحطّماً الرقم القياسي السابق المسجّل باسم بطل العالم سبع مرات، البريطاني لويس هاميلتون.

وكان هاميلتون يحمل الرقم القياسي السابق لأصغر متصدر لبطولة العالم، وذلك في عام 2007 في سن 22 عاماً، قبل أن يُحطم أنتونيللي هذا الرقم اليوم وهو في سن 19 عاماً فقط.

وتفوّق سائق فريق مرسيدس على بدايته السيئة وفقدان خمسة مراكز في طوكيو، ليحقق فوزه الثاني على التوالي والثاني في مسيرته الاحترافية، مستفيداً من دخول سيارة الأمان ليعتلي صدارة فئة السائقين بفارق تسع نقاط عن زميله في الفريق جورج راسل الذي حلّ رابعاً في السباق. بدأ أنتونيللي من مركز الانطلاق الأول، لكنه سرعان ما تراجع إلى المركز السادس مع تصدُّر أوسكار بياستري سائق مكلارين للسباق أمام تشارلز لوكلير وحامل اللقب لاندو نوريس.

كما شهدت البداية تراجع جورج راسل، الذي انطلق من المركز الثاني إلى المركز الرابع، قبل أن يستعيد مركزه بحلول اللفّة الرابعة، تزامناً مع بدأ أنتونيللي رحلة التعافي ليصل إلى المركز الرابع بحلول اللفّة الحادية عشرة وقبل الجولة الوحيدة من التوقف في مركز الصيانة.

ودخلت سيارة الأمان إلى المضمار في اللفّة الثانية والعشرين عقب اصطدام أوليفر بيرمان سائق هاس بالحائط بقوة، مما استدعى نقله للمركز الطبي لإجراء فحوصات بالأشعة أثبتت عدم وجود كسور.

وفي تلك الأثناء كان أصحاب المراكز الأولى، بما في ذلك راسل، توقفوا بالفعل لتغيير الإطارات، لكن أنتونيللي، الذي كان يتصدر السباق في هذه المرحلة، استفاد مما حدث، حيث لم يكلفه التوقف في مركز الصيانة خسارة مركزه.

وبمجرد خروج سيارة الأمان حظي الإيطالي بمسيرة رائعة لفتح فجوة مريحة والانطلاق نحو الفوز وصدارة البطولة. وقال أنتونيللي، عبر الراديو، عقب تجاوز خط النهاية: «كنت محظوظاً بسيارة الأمان، لكن الأمر كان لا يُصدق في النهاية»، مضيفاً: «كانت بدايتي مروّعة وأحتاج للتحقق مما حدث».

حلّ أوسكار بياستري ثانياً، ليحصد أول نقاط له هذا الموسم بعد فشله في بدء سباقي أستراليا والصين بسبب مشاكل كهربائية في وحدة الطاقة. وقال سائق ماكلارين: «من المؤسف أننا لم نر ما كان سيحدث (من دون سيارة الأمان)، لكنني أعتقد أن شعورنا بخيبة الأمل من احتلال المركز الثاني في هذه المرحلة يُعد وضعاً جيداً للغاية». وأكمل تشارلز لوكلير سائق فيراري منصة التتويج، محتلاً المركز الثالث، متقدماً على جورج راسل الذي فشل في تجاوز لوكلير في اللفات الأخيرة ليغيب عن منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين خامساً، يليه لويس هاميلتون سائق فيراري ثم بيير جاسلي سائق ألبين في المركز السابع، بينما استمرت معاناة بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي حلّ ثامناً، يليه ليام لوسون سائق رايسينج بولز في المركز التاسع وإستيبان أوكون سائق هاس في المركز العاشر.