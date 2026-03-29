راحة للجواد كالانداجان بعد تتويجه بلقب «دبي شيماء كلاسيك»

راحة للجواد كالانداجان بعد تتويجه بلقب «دبي شيماء كلاسيك»
29 مارس 2026 14:30

 

دبي (وام)
أكد فريق الجواد «كالانداجان» أن بطل «لونجين دبي شيماء كلاسيك» سيحصل على فترة راحة عقب فوزه أمس، ضمن أمسية كأس دبي العالمي، قبل تحديد مشاركاته المقبلة خلال الموسم.
وجاء قرار منح الجواد فترة راحة بعد الأداء القوي الذي قدّمه في سباق «دبي شيماء كلاسيك» من الفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 6 ملايين دولار، حيث نجح بقيادة الفارس ميكايل بارزالونا في تجاوز المتصدر «وست ويند بلوز» في الأمتار الأخيرة، رغم تأخره بفارق تجاوز 10 أطوال خلال مجريات السباق، ليحسم اللقب بفارق ثلاثة أرباع الطول.
وأعربت الأميرة زهرة آغا خان، مالكة الجواد، عن سعادتها بالفوز، مشيرة إلى أن الفريق قد يعود إلى أوروبا مطلع الصيف بعد فترة الراحة، مع إمكانية بحث العودة إلى اليابان في نهاية العام، مؤكدة أن الجواد يمتلك «خطوة مذهلة وإرادة قوية للفوز» ويقدم أفضل ما لديه في اللحظات الحاسمة.
ويأتي هذا الفوز بعد أربعة أشهر فقط من إنجاز «كالانداجان» التاريخي، عندما أصبح أول خيل مدرب خارج اليابان يفوز بكأس اليابان منذ 20 عاماً، ليواصل بذلك سلسلة انتصاراته في سباقات الفئة الأولى، والتي بلغت خمسة انتصارات متتالية.
من جانبه، أكد المدرب فرانسيس هنري جرافارد، أن السباق كان صعباً من الناحية التكتيكية، مشيراً إلى أن الضغط كان كبيراً نظراً لتوقعات الفوز، لكنه أشاد بخبرة الفارس بارزالونا ومعرفته الجيدة بالجواد.
بدوره، أعرب الفارس ميكايل بارزالونا عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن «كالانداجان» يمتلك شخصية مميزة وقدرة قوية على إنهاء السباقات، وأن الثقة المتبادلة بينهما ساهمت في تحقيق الانتصار.
وبهذا الفوز، عزّز «كالانداجان» مكانته كأحد أبرز خيول السباقات العالمية، وسط توقعات بمواصلة تألقه خلال الموسم الحالي.

