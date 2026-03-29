الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«فيا» يقرر مراجعة لوائح فورمولا- 1 بعد حادث بيرمان

29 مارس 2026 15:15

 

طوكيو (د ب أ)
أصدر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) بياناً رسمياً عقب الحادث المثير للجدل الذي تعرض له أوليفر بيرمان سائق هاس في سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 اليوم الأحد.
وأكد فيه عزمه مراجعة اللوائح الرياضية الجديدة لعام 2026، مشيراً إلى أن كافة الأطراف المعنية اتفقت منذ البداية على إجراء مراجعة هيكلية بعد المرحلة الافتتاحية من الموسم، لضمان جمع وتحليل بيانات كافية حول القواعد التي تمنح السائقين حرية اختيار توقيت شحن وتفريغ الطاقة الكهربائية لزيادة السرعة القصوى وتسهيل عمليات التجاوز.
وجاء هذا التحرك بعد تحذيرات متكررة من السائقين بشأن خطورة تفاوت السرعات بين السيارات، حيث تعرض بيرمان لاصطدام بلغت قوته 50 جي نتيجة اقترابه من سيارة ألبين التي يقودها فرانكو كولابينتو بسرعة تزيد بنحو 50 كيلومتراً في الساعة، بعد نفاد الطاقة المفاجئ من سيارة الأخير، مما أجبر بيرمان على الانحراف يساراً والارتطام بالحائط، لينجو من إصابة خطيرة مكتفياً ببعض الكدمات في ركبته.
من جانبه، انتقد كارلوس ساينز، مدير رابطة سائقي الجوائز الكبرى وسائق فريق ويليامز، تجاهل الاتحاد لتحذيرات السائقين السابقة، معتبراً أن الاعتماد فقط على آراء الفرق التي قد تجد الإثارة في المشاهدة التلفزيونية هو أصل المشكلة.
كما أيد الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أربع مرات هذا الطرح، واصفاً فوارق السرعة التي قد تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة نتيجة استخدام «نمط القوة الإضافية» بالأمر الخطير جداً.

