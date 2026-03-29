الوصل يضرب ودياً بسباعية وبورخا يقود «الانفجار الهجومي»



معتز الشامي (أبوظبي)

فرض فريق الوصل نفسه بقوة في مواجهته الودية أمام الذيد أمس، بعدما حقق فوزاً عريضاً بنتيجة 7-1، في مباراة حملت مؤشرات فنية واضحة على تصاعد جاهزية الفريق، سواء على مستوى الانسجام الجماعي أو الفاعلية الهجومية، ليؤكد «الفهود» أنهم في الطريق الصحيح قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم.

ودخل الوصل المباراة بتشكيلة متوازنة جمعت بين الخبرة والعناصر الشابة، حيث قاد الهجوم الكولومبي ميجيل بورخا، مدعوماً بتحركات فابيو دي ليما وبرايان بالاسيوس، في حين منح الوسط بقيادة سياكا سيديبي ومالك جنعير الفريق أفضلية واضحة في السيطرة والاستحواذ منذ الدقائق الأولى.

ورغم تقدم الذيد أولاً، لم يتأخر رد الوصل، حيث انطلق الفريق في سلسلة هجومية كاسحة خلال دقائق معدودة، بدأها بورخا بهدف التعادل في الدقيقة 29، قبل أن يعود سريعاً ويضيف الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، مستفيداً من التحركات الذكية داخل منطقة الجزاء. هذا الزخم الهجومي انعكس بشكل واضح على أداء الفريق، ليأتي الهدف الثالث عبر بالاسيوس في الدقيقة 35، مؤكداً التفوق الكامل للوصل.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل الفريق ضغطه العالي، ليضيف سيرجيو بيريرا الهدف الرابع في الدقيقة 42، بعد جملة تكتيكية منظمة، عكست العمل الجماعي والانسيابية في التحولات الهجومية.

وفي الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، دون أن يتأثر الأداء، بل استمر النسق الهجومي بنفس القوة. وسجّل ريناتو جونيور الهدف الخامس في الدقيقة 53، قبل أن يضيف رودريجو أوليفيرا الهدف السادس في الدقيقة 61، ثم عاد ريناتو ليختتم السباعية بعدها بدقيقة واحدة فقط، في تأكيد واضح على عمق دكة البدلاء وقدرة الفريق على الحفاظ على نفس الإيقاع.

ومن الناحية الفنية، أظهرت المباراة تنوّعاً كبيراً في حلول الوصل الهجومية، وهو ما يمكن وصفه بـ «الانفجار الهجومي» بعد موسم شهد اهتزاز أداء الفهود هجومياً، وذلك سواء عبر الاختراق من العمق أو اللعب على الأطراف، إلى جانب الفاعلية في استغلال أنصاف الفرص. كما برز ميجيل بورخا كأحد أبرز نجوم اللقاء، بفضل تحركاته الحاسمة ولمساته داخل المنطقة، في حين قدّم ريناتو جونيور إضافة قوية بعد دخوله، بتسجيله هدفين في فترة قصيرة.

وفي المقابل، كشفت المباراة عن تفوّق واضح للوصل على مستوى الضغط العالي وسرعة التحول، وهو ما أربك دفاع الذيد بشكل مستمر، خاصة في الثلث الأخير من الملعب.

ويحمل هذا الفوز الكبير، وإن جاء في إطار ودي، دلالات مهمة على جاهزية الوصل الفنية والبدنية، ويمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل الاستحقاقات المقبلة، في وقت يبدو فيه الفريق أكثر توازناً وقدرة على فرض أسلوبه داخل الملعب.

ويستعدُّ الوصل لاستئناف مشواره في المنافسات المحلية، بحثاً عن ترتيب متقدم يضمن المشاركات القارية، فضلاً عن التحضير لمواجهة النصر السعودي في ربع نهائي «دوري أبطال آسيا 2» في أبريل المقبل.