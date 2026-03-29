«الأبيض» يختتم معسكر أبوظبي باختبار جلف يونايتد

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض منتخبنا الوطني، مساء الغد، مواجهة ودية جديدة أمام فريق جلف يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، على استاد مدينة زايد الرياضية، في ختام معسكره الجاري بأبوظبي، والذي يأتي ضمن تحضيرات المرحلة المقبلة في ظل توقف المشاركات الدولية.

وتُعَد هذه المباراة التجريبية الثانية للأبيض خلال المعسكر، بعد المواجهة الأولى التي قدّم فيها المنتخب أداء لافتاً أمام الوحدة، ونجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1، في مباراة كشفت عن ملامح فنية جديدة، خاصة على المستوى الهجومي، حيث تناوب على تسجيل الأهداف كلٌّ من سهيل النوبي، ويوري سيزار، وعثمان كمارا، ونيكولاس خيمينيز.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة المدرب كوزمين، على الاستفادة القصوى من المباراة الأولى، من خلال إشراك تشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي اللقاء، بهدف الوقوف على مستويات جميع اللاعبين، واختبار مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، وهو النهج ذاته المتوقع في مواجهة جلف يونايتد.

ويأتي هذا المعسكر في توقيت مهم، خاصة في ظل عدم خوض المنتخب لمباريات دولية خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف الراهنة، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على مباريات ودية أمام فرق من دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، بهدف الحفاظ على نسق المباريات وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

وشهد المعسكر الحالي بعض الإيجابيات الواضحة، في مقدمتها الوقوف على قدرات عدد من الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها، والتي بلغ عددها ستة لاعبين، أبرزهم في الخط الأمامي، مثل بالا، ويوري سيزار، وعثمان كمارا، حيث ساهم هذا التدعيم في رفع جودة الأداء الهجومي، ومعالجة إحدى أبرز سلبيات المرحلة الماضية، والمتمثلة في ضعف الفاعلية أمام المرمى.

وبات المنتخب يمتلك خيارات هجومية متنوعة وقادرة على صناعة الفارق، بوجود أسماء مثل يحيى الغساني، وعبدالله حارب، وعلي صالح، ونيكولاس خيمينيز، إلى جانب العناصر الجديدة، ما يمنح كوزمين مرونة تكتيكية أكبر في بناء منظومته الهجومية.

فيما تبقى مواجهة جلف يونايتد مساء اليوم، محطّة أخيرة مهمة، يسعى من خلالها الجهاز الفني لتثبيت المكتسبات الفنية، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة بثوب أكثر توازناً وقوة.