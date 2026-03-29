الإمارات ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات في «آسيوية دراجات» أصحاب الهمم



مانيلا (وام)

واصل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم تحقيق نتائجه المتميزة في بطولة آسيا للمضمار المقامة حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، بإحرازه 4 ميداليات جديدة بواقع «ذهبيتين وفضية وبرونزية» في ثالث أيام المنافسات، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 8 ميداليات ملونة «3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين».

وجاءت الميداليات الجديدة عبر عبدالله سالم البلوشي الذي أحرز ذهبيتين، الأولى في سباق «السكراتش» لفئة C4 لمسافة 10 كلم بعد أداء قوي متفوقاً على الإندونيسي محمد فضلي إمام الدين، فيما حل الأوزبكي أبرور إبراهيموف ثالثاً، ثم عاد البلوشي ليتوج بذهبية سباق السرعة لفئة C4، متقدماً على الأوزبكي أبرور إبراهيموف صاحب المركز الثاني.

ورفع البلوشي رصيده إلى 3 ميداليات ذهبية إضافة إلى ميدالية فضية، ليواصل حضوره القوي بين أبرز نجوم البطولة.

كما أضافت سلامة الخاطري ميداليتين جديدتين، بحصولها على فضية سباق «السكراتش» لفئة C5، وبرونزية سباق السرعة الفردية للفئة ذاتها، لترفع رصيدها إلى 4 ميداليات «فضيتين وبرونزيتين».

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بهذا الإنجاز، مؤكداً أن النتائج الإيجابية تأتي بدعم القيادة الرشيدة، وتعكس حجم العمل المتواصل والروح التنافسية العالية، مشيراً إلى قدرة لاعبي المنتخب على منافسة نخبة أبطال القارة، ورفع علَم الدولة في المحافل القارية.