الأذربيجاني أساف والروسي موغاميد بطلا «دولية» محاربي الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ الأذربيجاني أساف شاربوف على لقبه في النسخة الدولية 69 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البرازيلي أدريانو راموس في «وزن الديك» بالإخضاع، خلال نزالات البطولة بصالة الخبيصي بمركز العين للمؤتمرات «أدنيك» بمدينة العين، كما أحرز الروسي موغاميد توكالوف لقب النسخة في «وزن خفيف الثقيل» بعد تغلبه على البرازيلي كايو ماتشادو بالضربة القاضية.

ونظم الحدث بالمز الرياضية وسط حضور جماهيري كبير، وتمكن البطل غير المهزوم أساف (10-0) من المحافظة على اللقب الذي فاز به في النسخة 64 من البطولة.

توّج الأبطال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بحضور محمد بن دلموج الظاهري، عضو اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

شهدت الأمسية 10 نزالات قوية، بتنظيم شركة بالمز الرياضية، وفي بقية النزالات، فاز البرازيلي الصاعد أليكس دا سيلفا على الروسي أربي ميجدوف بالإخضاع في وزن 67 كجم، وفي نزال السيدات تمكنت الأذربيجانية فريدة أبدوييف من التغلب على البرازيلية فيرناندا سيلفا بقرار الحكام بالإجماع في وزن القشة.

من جانبه أعرب البطل الأذربيجاني أساف عن سعادته بالحفاظ على لقب النسخة الدولية، مؤكداً أن هذا التتويج لم يكن سهلاً أمام خصم قوي، كما توجه البطل بالشكر للقائمين على بطولة محاربي الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المنصة العالمية غيرت حياته تماماً، وأنه ممتن جداً لهذه الفرصة الكبيرة، منوهاً بأنه سيرى ما يحمله المستقبل بعد الفوز في 10 نزالات متتالية.

وأشاد البطل بالإمارات وقدرتها على تحقيق حلم أصحاب المواهب، وبمدينة العين الخلابة ذات الأجواء السياحية المبهرة.

من جهته، أكد فؤاد درويش أن النسخة 69 (الدولية) من «محاربي الإمارات» جاءت على مستوى التطلعات، من حيث قوة النزالات والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل مع الحدث منذ البداية وحتى اللحظة الأخيرة.

وقال: «شهدنا إثارة حقيقية من أول نزال إلى آخر نزال، خاصة في النسخة الدولية التي عكست تنوعاً فنياً كبيراً ومستوى عالياً من المقاتلين، إلى جانب حضور جماهيري مميز امتلأت معه الصالة بالكامل، في مشهد يعكس تنامي شعبية اللعبة».

وأضاف: «نعتز بالنجاحات التي تحققت في مدينة العين، التي تؤكد دائماً شغفها بالرياضة وقدرتها على احتضان كبرى الفعاليات، رغم التحديات، وهو ما يعكس الدعم الكبير للرياضة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة».

وأشار درويش إلى أن البطولة تمضي بثبات نحو العالمية، قائلاً: «نحن نسير بسرعة نحو ترسيخ مكانتنا بين أكبر المنظمات العالمية، ونعد الجمهور بتقديم نسخ أقوى خلال 2026، من بينها النسخة الأفريقية التي يسأل عنها الجمهور، بما يلبي تطلعات الجماهير ويعزز من انتشار رياضات الفنون القتالية. وكما جدد شكره لكل الجهات الحكومية في الدولة للدعم في إنجاح الحدث».