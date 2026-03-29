الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«جودلفين» تواصل الهيمنة على «دبي تيرف» في كأس دبي العالمي

«جودلفين» تواصل الهيمنة على «دبي تيرف» في كأس دبي العالمي
29 مارس 2026 17:30


دبي (وام)
أكد الفارس ويليام بويك أن الجواد «أومبودسمان» قدم بداية قوية لموسمه الجديد بعد فوزه أمس بلقب «دبي تيرف» ضمن أمسية النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن الجواد أظهر قدراته العالية في أول مشاركة له هذا العام.
وقال بويك، إن الفوز جاء منطقياً كما كان متوقعاً، مضيفاً أن الموسم الحالي يحمل الكثير من التطلعات للجواد، معرباً عن فخره بتمثيل فريق جودلفين وقيادة خيول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن أمسية كأس دبي العالمي تعد الأكبر في عالم سباقات الخيل.
وجاء فوز «أومبودسمان» في سباق «دبي تيرف» من الفئة الأولى البالغة جائزته 5 ملايين دولار برعاية «دي بي ورلد»، ليمنح المدرب جون جوسدن، الذي يتقاسم الرخصة التدريبية مع نجله ثادي جوسدن، نجاحاً جديداً في السباق، بعد ثلاثية تاريخية حققها مع الجواد «لورد نورث» بين عامي 2021 و2023.
وأظهر «أومبودسمان» مستوى مميزاً خلال السباق البالغ 1800 متر، حيث انطلق بقوة قبل 300 متر من خط النهاية، لينفرد بالصدارة ويحسم الفوز بفارق 1.91 طول عن «قدوة»، فيما جاء «أندرياس فيزاليوس» في المركز الثالث.
من جانبه، أعرب المدرب جون جوسدن عن ارتياحه للفوز، مشيراً إلى صعوبة تجهيز الخيل بعد فترة الشتاء في إنجلترا، مؤكداً أن الجواد لم يكن في كامل جاهزيته لكنه قدم أداءً كافياً لحسم السباق، مضيفاً أن الوجهة المقبلة ستكون سباق «برنس أوف ويلز» في رويال سكوت.

