«عمومية اليد» تعتمد التقارير وتناقش مستقبل اللعبة



دبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية العادية رقم (39) لاتحاد اليد اجتماعها السنوي عن عام 2025، بمسرح اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 13 نادياً من أصل 16 من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء إيجابية، ومناقشات مثمرة عكست حرص الجميع على تطوير اللعبة، وعكست روح التعاون والتفاهم بين الاتحاد وممثلي الأندية.

شهد الاجتماع حضور المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع محضر الجلسة السابقة، إلى جانب التقريرين الإداري والفني لعام 2025، وكذلك الحساب الختامي، إضافة إلى اعتماد خطة عمل الاتحاد لعام 2026، التي تركز على تطوير المسابقات وتعزيز مشاركة الفئات السنية ودعم المنتخبات الوطنية، واستعرض عبدالسلام ربيع المحيربي أمين عام الاتحاد التقارير الفنية والإدارية، والتي حظيت بموافقة ممثلي الأندية.

واستعرضت الجمعية أبرز إنجازات الموسم، حيث بلغ عدد المسابقات 27 بطولة بإجمالي 627 مباراة لمختلف الفئات، كما حقق المنتخب الوطني نتائج إيجابية أبرزها التتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، إلى جانب المشاركة في عدة بطولات إقليمية وقارية.

وعقب ذلك، قدم ياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام، عرضاً لخطة تطوير الحكام، والتي تستهدف بناء منظومة تحكيمية متميزة على المستويين الإقليمي والقاري خلال الموسمين المقبلين، عبر إعداد كوادر وطنية واستقطاب حكام جدد، وهناك 40 حكماً شاركوا في الدورة التأسيسية، اجتاز منهم 30 حكماً البرنامج بنجاح، بينهم 7 حكام تم قيدهم ضمن حكام الصفوة.

وناقشت الجمعية المقترحات المقدمة من الأندية، والتي ركزت على تطوير مسابقات المراحل السنية ورفع المستوى الفني، حيث تقرر إحالتها إلى ورش عمل فنية متخصصة لمناقشتها والخروج بتوصيات تُعرض لاحقاً على مجلس إدارة الاتحاد.

من جانبه، وجّه المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد الشكر إلى الأندية على تعاونها في دعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية وفتح الصالات للتدريبات، مؤكداً أن الهدف المشترك هو خدمة المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن التعديلات التي طرأت على نظام المسابقات خلال الموسم الحالي ستخضع للتقييم، تمهيداً لمناقشتها في ورشة العمل المقررة يوم 18 مايو، عقب ختام الموسم في 17 مايو المقبل.

وأكد أن الاتحاد منفتح على تعديل اللوائح والمسابقات بما يخدم مصلحة كرة اليد، داعياً الأندية إلى دعم مشروع تطوير الحكام، الذي يمثل أولوية لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة مع أهمية استمرار التعاون مع الأندية، والعمل المشترك للارتقاء بكرة اليد الإماراتية، بما يسهم في تحقيق نتائج مميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع الأندية من خلال الزيارات الميدانية، إلى جانب دعوتها للمشاركة الفاعلة في ورش العمل الفنية، بما يسهم في الوصول إلى أفضل القرارات التي تدعم تطوير اللعبة.