«ودّ» تحلّق بلقب الحول و«البصير» أول الزمول في مهرجان المرموم

29 مارس 2026 17:45

 
علي معالي (دبي)
دخلت منافسات المهرجان الختامي لسباقات المرموم المراحل الحاسمة مع انطلاقة سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ على ميدان الـ 8 كيلومترات، وذهب ناموس الشوط الأول للحول إلى «ودّ» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 12:17:1 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الأشواط المسائية.
وعزّز الشعار ذاته حضوره في شوط الزمول، حيث فاز «البصير» بقيادة المضمر نفسه بناموس الشوط الثاني، مسجّلاً 12:32:6 دقيقة، وفي الشوط الثالث للحول، أعلنت هجن العاصفة حضورها في أشواط الكبار، بعدما قادت «الشاهينية» شعار العاصفة إلى ناموس الشوط بتوقيت بلغ 12:19:8 دقيقة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وعاد شعار الشيحانية ليحسم الشوط الرابع للحول عن طريق «أساطير» بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، والتي سجّلت 12:27:0 دقيقة.
وشهدت الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً لسنّ الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات، وكانت هجن العاصفة حاضرة في الأشواط الرئيسية، حيث تألقت «الشاهينية» بناموس الشوط الأول للحول تحت قيادة غياث الهلالي، بعدما قطعت المسافة في 12:17:6 دقيقة، وكان ناموس الشوط الثاني للزمول من نصيب «الرياحي» لهجن الشيحانية بقيادة فاران محمد حمد قريع المري، مسجلاً 12:54:7 دقيقة.
وعادت هجن الشيحانية لتحسم الشوط الثالث للحول عن طريق «مهره» بقيادة جابر سالم فاران المري، بتوقيت بلغ 12:14:5 دقيقة.
وأكدت «الشاهينية» حضور هجن العاصفة من جديد، بحصدها ناموس الشوط الرابع للحول، بقيادة غياث الهلالي، مسجلة 12:20:5 دقيقة.
وسجّلت «الهابه» التوقيت الأفضل في جميع تحديات الفترة الصباحية لسن الحول والزمول بشعار هجن الشيحانية وتحت عناية المضمر فاران محمد حمد قريع المري، بعدما فرضت سيطرتها على ناموس الشوط التاسع للحول، محققة زمناً قدره 12:12:4 دقيقة.
وتتجه الأنظار صباح ومساء الغد إلى ميدان المرموم، حيث تفرض تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل إيقاعها الخاص على منافسات ختامي المرموم 2026، في يوم ينتظر أن يشهد صراعاً محتدماً على ستة رموز غالية فوق أرضية ميدان الثمانية كيلومترات.
وتشهد الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً، خصصت الأشواط الثمانية، الأولى منها لهجن الإنتاج، فيما تقام في الفترة المسائية 16 شوطاً تتقدمها أشواط الرموز الستة، ويقام الشوط الأول على كأس الثنايا الأبكار المفتوح وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، فيما خُصص الشوط الثاني لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم.
ويأتي الشوط الثالث على كأس الثنايا المحليات وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بينما تقام منافسات الشوط الرابع على بندقية الثنايا الجعدان المحليات وجائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، وخُصص الشوط الخامس لكأس الثنايا البكار للإنتاج وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، ويختتم الشوط السادس رموز الثنايا على كأس الثنايا الجعدان للإنتاج وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.

