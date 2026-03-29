مكافأة مليون يورو لمنتخب كوسوفو حال تأهله للمونديال



بريشتينا (د ب أ)

تعهدت حكومة كوسوفو برئاسة ألبين كورتي بمنح المنتخب الوطني مكافأة مالية قدرها مليون يورو (حوالي مليون و150 ألف دولار) في حال تحقيق الفوز على منتخب تركيا بعد غد، وهو الفوز الذي سيمنح البلاد تأهلا تاريخيا للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي هذه الخطوة لدعم منتخب كوسوفو في المباراة الحاسمة التي ستقام في العاصمة بريشتينا ضمن المحلق المؤهل للمونديال.

وبلغت كوسوفو نهائي الملحق بعد فوز مثير على سلوفاكيا بنتيجة 4 -3، وهو الإنجاز الذي دفع وزير المالية هيكوران موراتي للإعلان عبر منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي عن تخصيص 500 ألف يورو للفريق سيتم اعتمادها رسميا غدا الاثنين.

وفي حال حصد المكافأة الكاملة التي قد تصل إلى مليون ونصف المليون يورو، فمن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد الواحد من لاعبين ومدربين وطاقم إداري ما بين 40 إلى 50 ألف يورو، رغم عدم الإعلان رسميا عن آلية التوزيع.

يذكر أن كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 وتضم أغلبية من أصول ألبانية، انضمت لعضوية الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم عام.2016 وفشل منتخب كوسوفو في التأهل لنسختي المونديال 2018 و2022، كما غاب عن بطولتي يورو 2020 و2024، لكنه نجح في بلوغ الملحق الحالي بعد احتلال المركز الثاني خلف سويسرا في مجموعته بالتصفيات.

وسينضم الفائز من مواجهة الثلاثاء أمام تركيا، التي تأهلت للملحق بالفوز على رومانيا بهدف نظيف، إلى المجموعة الرابعة في كأس العالم رفقة الولايات المتحدة وباراجواي وأستراليا.