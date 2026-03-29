توتنهام ينفصل عن مدربه الكرواتي تودور



لندن (أ ف ب)

أعلن توتنهام الإنجليزي لكرة القدم انفصاله عن مدربه الكرواتي إيجور تودور بالتراضي اليوم الأحد، وذلك بعد 7 مباريات فقط قضاها في منصبه، وقال توتنهام في بيان من دون الإعلان عن خليفة تودور «يمكننا التأكيد أنه تم الاتفاق بالتراضي على أن المدرب الرئيس إيجور تودور سيغادر النادي بأثر فوري».

وخسر الفريق اللندني تحت قيادة تودور خمساً من تلك المباريات، ليجد نفسه في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط، إضافة إلى إقصائه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.