الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يعرض على ليفاندوفسكي تجديد عقده

برشلونة يعرض على ليفاندوفسكي تجديد عقده
29 مارس 2026 20:14

 

برشلونة (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري أن نادي برشلونة الإسباني عرض على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي 37 عاماً فرصة البقاء في الفريق الموسم المقبل، في ظل حالة من عدم الوضوح حول مستقبله حالياً.
وفقد المهاجم البولندي مركزه الأساسي لصالح فيران توريس في معظم فترات الموسم الجاري، وفي الأسابيع الأخيرة منحه الألماني هانزي فليك فرصة المشاركة كأساسي لتحفيزه على استعادة مستواه، ورغم ذلك فأن برشلونة سيبحث عن ضم مهاجم جديد في ظل خططه لانتقالات الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قدم عرضا جديد لليفاندوفسكي، وهو يتضمن تخفيض راتبه إلى النصف مع عدد من المتغيرات التي قد ترفع كثيرا من إجمالي الراتب.وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أكد علنا إنه يرغب في بقاء المهاجم المخضرم. ويبدو أن برشلونة يسعى للتخلص من فيران توريس هذا الصيف في حال بقاء ليفاندوفسكي، حيث لا يرى النادي إمكانية لوجود ثلاثه مهاجمين بنفس المهام في قائمة الفريق، ولذلك فأن ليفاندوفسكي يرغب أيضا في لعب دور مهم في الفريق حتى في حال انضمام نجم جديد.
وذكرت الصحيفة أن الصحفي البولندي يانوش ميتشاليك نقل عن جريج برهالتر، المدير الفني لفريق شيكاجو فاير الأمريكي، إنه يظن أن ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة الموسم المقبل وأن ذلك أولوية له في ظل تلقيه عدة عروض واحد منها من شيكاجو فاير. وبالإضافة لفرصة اللعب في أمريكا، جذب ليفاندوفسكي كذلك اهتمام يوفنتوس وميلان الإيطاليين، فيما ترغب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في ضم نجم جديد للمسابقة، وسيكون القرار الآن بيد ليفاندوفسكي.

