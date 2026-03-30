فيرستابن يعترف: لم أعد مستمتعاً بسباقات «فورمولا-1»



سوزوكا (أ ب)



لم يستبعد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في سباقات سيارات «فورمولا-1»، الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، قائلاً إنه لم يعد يستمتع بالسباقات في النظام الجديد.

وأعرب سائق فريق ريد بول مجدداً عن عدم رضاه، بعدما أنهى سباق الجائزة الكبرى في اليابان في المركز الثامن، وهو السباق الذي فاز به السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس.

وقال فيرستابن في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب نهاية السباق: «أنا سعيد جداً داخلياً. عادة ننتظر 24 سباقاً، لكننا الآن 22، لكن في الطبيعي يكون هناك 24 سباقاً، وتسأل نفسك هل يستحق الأمر هذا العناء؟ أو هل أستمتع أكثر بالبقاء في المنزل مع عائلتي ورؤية أصدقائي حينما لا تكون تستمتع برياضتك».

وأضاف السائق الهولندي البالغ من العمر 28 عاماً حينما سئل عن إذا كان هذا هو موسمه الأخير في «فورمولا -1»: «هذا ما أود قوله».

وتابع: «أريد التواجد هنا للاستمتاع بالسباقات وبنفسي، وفي الوقت الحالي لا يحدث ذلك، بالطبع أستمتع بالعمل مع فريقي لأنهم مثل عائلتي الثانية، لكن بمجرد جلوسي في السيارة لا أكون مستمتعاً أحاول أن أشعر بذلك لكن الأمر صعب».