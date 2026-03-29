كأس اليمامة للأفراس تجمع النخبة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



دبي (وام)



تتجه الأنظار إلى مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، حيث تُستأنف فعاليات النسخة الثامنة عشرة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، مع انطلاق سباق «كأس اليمامة للأفراس» غداً الاثنين.

ويُعد المهرجان أحد أبرز محطات موسم القدرة، ويُقام احتفاءً بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لرياضة القدرة التي حقق فيها سموه إنجازات عالمية بارزة، وتقديراً للإسهامات الجليلة التي يواصل تقديمها لترسيخ مكانة الإمارات في ميادين القدرة، سيراً على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات في عالم رياضات الفروسية عموماً، ودعم سباقات القدرة؛ بهدف الارتقاء بها على المستويين المحلي والدولي.

وكان أول أيام المهرجان قد شهد تتويج الفارسة الإماراتية سارة محمد عبد الواحد بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 120 كيلومتراً. وتُستكمل منافسات المهرجان بسباق الإسطبلات الخاصة بعد غدٍ، فيما يُختتم المهرجان يوم الأربعاء الأول من أبريل، بالسباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة برعاية شركة إعمار العقارية، الشريك الأساسي لنادي دبي للفروسية.

ورصدت اللجنة المنظّمة جوائز مالية تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها حتى المركز السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وحتى المركز الثلاثين في سباق الإسطبلات الخاصة والسباق الرئيس.

وفي هذه المناسبة، توجّه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموهما المتواصل لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل الأساس في تطور رياضة القدرة وازدهارها، وأوضح أن النسخة الثامنة عشرة ستكون من أقوى النسخ؛ بفضل الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم حدث يليق بمكانة دولة الإمارات في مجال رياضات الفروسية.

بدوره، أكد أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، أن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة رسّخ مكانته كأحد أبرز الأحداث على خارطة سباقات القدرة العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من المهرجان تواصل تعزيز هذا الإرث العريق.

كما عبّر الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، عن خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لدعمها الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمّل، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل الأساس المتين لاستمرار تطور هذه الرياضة وازدهارها على المستويين المحلي والدولي.

من جهته، أعرب أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، عن سعادته برعاية «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة»، الحدث الأبرز ومسك ختام المهرجان، مؤكداً أن المهرجان شهد نمواً استثنائياً منذ انطلاقه في عام 2009، وأنه يمثل احتفاءً بالقيم التراثية الأصيلة التي تحرص دبي على صونها، وتعزيز حضورها عالمياً.

يُذكر أن النسخة الماضية من المهرجان قد شهدت فوز الفارس ماجد جمال المهيري بلقب الكأس لصالح إسطبلات F3 بزمن بلغ 4:10:51 ساعات، وبمعدل سرعة 28.7 كيلومتراً في الساعة، فيما حلّ زميله راشد محمد عتيق المهيري ثانياً، وجاءت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز في المركز الثالث لصالح إسطبلات M7.