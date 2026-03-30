الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

فرنسا تكسب كولومبيا بثلاثية استعداداً لكأس العالم 2026

30 مارس 2026 08:15


باريس (د ب أ)
واصل منتخب فرنسا عروضه القوية ونتائجه الجيدة، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها هذا الصيف. وحقق منتخب فرنسا انتصاراً معنوياً جيداً بفوزه الكبير 3/ 1 على منتخب كولومبيا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في إطار تحضيرات المنتخبين للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وبدأ منتخب فرنسا المباراة، التي أقيمت في الولايات المتحدة، بمجموعة من العناصر البديلة، الذين قدّموا أداءً رائعاً قبل أن يشارك مجموعة من النجوم في الشوط الثاني، على رأسهم كيليان مبابي وهوجو إيكيتيكي، ليأتي الفوز بكل أريحية ودون أدنى إرهاق على منتخب (الديوك).
وبادر ديزيري دوي بالتسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 29، محرزاً أول أهداف الدولية مع الفريق، قبل أن يضيف زميله ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 56. وعاد دوي لهز الشباك من جديد، مسجّلاً الهدف الثالث لفرنسا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، غير أن جامينتون كامباز أحرز هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 77.
وكاد كلا المنتخبين أن يضيفا المزيد من الأهداف، خاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز آخر لفرنسا، التي سبق أن حققت انتصاراً ودياً آخر، بعد 4 أيام من تغلّبها 2/ 1 على منتخب البرازيل.
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات السنغال والنرويج والفائز من نهائي المسار الثاني في الملحق العالمي للمونديال بين منتخبي العراق وبوليفيا، حيث يحلم الفريق بالحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018. في المقابل، يتواجد المنتخب الكولومبي في المجموعة الـ11 بجانب منتخبات البرتغال وأوزبكستان والفائز من نهائي المسار الأول بالملحق العالمي بين منتخبَي الكونغو الديمقراطية وجامايكا.

مبابي
منتخب فرنسا
منتخب كولومبيا
كأس العالم
ديدييه ديشامب
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©