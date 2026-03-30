فرنسا تكسب كولومبيا بثلاثية استعداداً لكأس العالم 2026



باريس (د ب أ)

واصل منتخب فرنسا عروضه القوية ونتائجه الجيدة، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها هذا الصيف. وحقق منتخب فرنسا انتصاراً معنوياً جيداً بفوزه الكبير 3/ 1 على منتخب كولومبيا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في إطار تحضيرات المنتخبين للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبدأ منتخب فرنسا المباراة، التي أقيمت في الولايات المتحدة، بمجموعة من العناصر البديلة، الذين قدّموا أداءً رائعاً قبل أن يشارك مجموعة من النجوم في الشوط الثاني، على رأسهم كيليان مبابي وهوجو إيكيتيكي، ليأتي الفوز بكل أريحية ودون أدنى إرهاق على منتخب (الديوك).

وبادر ديزيري دوي بالتسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 29، محرزاً أول أهداف الدولية مع الفريق، قبل أن يضيف زميله ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 56. وعاد دوي لهز الشباك من جديد، مسجّلاً الهدف الثالث لفرنسا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، غير أن جامينتون كامباز أحرز هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 77.

وكاد كلا المنتخبين أن يضيفا المزيد من الأهداف، خاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز آخر لفرنسا، التي سبق أن حققت انتصاراً ودياً آخر، بعد 4 أيام من تغلّبها 2/ 1 على منتخب البرازيل.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات السنغال والنرويج والفائز من نهائي المسار الثاني في الملحق العالمي للمونديال بين منتخبي العراق وبوليفيا، حيث يحلم الفريق بالحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018. في المقابل، يتواجد المنتخب الكولومبي في المجموعة الـ11 بجانب منتخبات البرتغال وأوزبكستان والفائز من نهائي المسار الأول بالملحق العالمي بين منتخبَي الكونغو الديمقراطية وجامايكا.