الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إصابة كورتوا تُفاقم أزمة الريال قبل مواجهة بايرن ميونيخ

إصابة كورتوا تُفاقم أزمة الريال قبل مواجهة بايرن ميونيخ
30 مارس 2026 09:30

 

مدريد (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، قد يغيب عن الموعد المحدد لعودته إلى الملاعب في مواجهة إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.
ويلتقي الفريقان 15 أبريل المقبل في ملعب «أليانز أرينا» في مباراة الإياب، فيما ستقام مباراة الذهاب قبل ذلك بأسبوع في ملعب «سانتياجو برنابيو».

وذكرت قناة «إي إس بي إن» أن كوروتوا قد يغيب مرة أخرى عن الريال في تلك المواجهة، لذلك فإن الفريق سيعتمد على الحارس البديل الأوكراني أندريه لونين.
وكان لونين قد شارك كأساسي في مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الريال 2/3 في بطولة الدوري. ويمر كورتوا بمرحلة صعبة في الوقت الحالي، بعدما تعرّض للإصابة وتم استبداله بين شوطي مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر.
وعانى الحارس، البالغ من العمر 33 عاماً، من إصابة عضلية في الألياف الأمامية لعضلة الفخذ، غاب على إثرها لعشرة أيام، لكن يبدو أن الإصابة تفاقمت في الوقت الحالي، وسط محاولات من الجهاز الطبي لريال مدريد للتعامل معها وعلاج الحارس الدولي البلجيكي.

ريال مدريد
بايرن
بايرن ميونيخ
كورتوا
دوري أبطال أوروبا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©