إصابة كورتوا تُفاقم أزمة الريال قبل مواجهة بايرن ميونيخ

مدريد (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، قد يغيب عن الموعد المحدد لعودته إلى الملاعب في مواجهة إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي الفريقان 15 أبريل المقبل في ملعب «أليانز أرينا» في مباراة الإياب، فيما ستقام مباراة الذهاب قبل ذلك بأسبوع في ملعب «سانتياجو برنابيو».

وذكرت قناة «إي إس بي إن» أن كوروتوا قد يغيب مرة أخرى عن الريال في تلك المواجهة، لذلك فإن الفريق سيعتمد على الحارس البديل الأوكراني أندريه لونين.

وكان لونين قد شارك كأساسي في مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الريال 2/3 في بطولة الدوري. ويمر كورتوا بمرحلة صعبة في الوقت الحالي، بعدما تعرّض للإصابة وتم استبداله بين شوطي مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر.

وعانى الحارس، البالغ من العمر 33 عاماً، من إصابة عضلية في الألياف الأمامية لعضلة الفخذ، غاب على إثرها لعشرة أيام، لكن يبدو أن الإصابة تفاقمت في الوقت الحالي، وسط محاولات من الجهاز الطبي لريال مدريد للتعامل معها وعلاج الحارس الدولي البلجيكي.