ميثاء النيادي تنضم لمعسكر منتخب الجودو في طوكيو

30 مارس 2026 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد) 
انضمت لاعبه منتخب الجودو ميثاء عبدالله النيادي «وزن تحت 57 كجم» لمعسكر منتخبنا الوطني، الذي يواصل تدريباته في ضيافة جامعة توكاي اليابانية بالعاصمة طوكيو، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا 2026، التي ينظّمها الاتحاد الصيني للجودو، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل.
وجاء انضمام اللاعبة بتوصية من الجهاز الفني، وفي إطار الاستفادة من تواجدها في طوكيو للدراسة الجامعية ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحادين، حيث تتواصل تدريبات ومباريات المنتخب الودية مع منتخبات اليابان المختلفة، والأندية، استعداداً لبطولة آسيا المقبلة.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن انضمام اللاعبة الشابة ميثاء النيادي للمنتخب الأول للجودو، الذي يستعدّ للمشاركة في بطولة كبار آسيا، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، و9 لاعبين آخرين، يُعَد مكسباً للمنتخب النسائي خلال تلك المرحلة.
وأثنى على اللاعبة ميثاء وعلى تشجيع أسرتها لها منذ صغرها، لتحجز لنفسها مكاناً في منتخب الإمارات الأول، ضمن برنامج طويل هدفه صناعة بطلة أولمبية قادرة على بلوغ منصات التتويج، خلال مشاركاتها القادمة حتى التأهل إلى دورة لوس أنجلوس 2028.
من جهة ثانية، يتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة آسيا، عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو، وقد انضم منتخب اليابان بطل العالم للمشاركة بلاعبتين أولمبيتين، كحال منتخب الصين صاحب الضيافة، بينما تشارك الهند وكوريا الجنوبية بعدد 18 لاعباً ولاعبة.

