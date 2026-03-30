إسلام ماخاتشيف يترقب عودة قوية في «نزالات يو أف سي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشف دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC، عن عودة مرتقبة للنجم الروسي إسلام ماخاتشيف إلى النزالات خلال شهر أغسطس المقبل، مؤكداً في تصريحات من سياتل: «نفكر في أغسطس»، في إشارة إلى قُرب تحديد موعد ظهوره القادم.

ويأتي ذلك بعد أن دوّن ماخاتشيف إنجازاً تاريخياً في نوفمبر 2025، بتتويجه بلقب وزن الويلتر، عقب فوزه على الأسترالي جاك ديلا مادالينا بقرار إجماعي في الحدث الرئيسي لبطولة UFC 322 في ماديسون سكوير جاردن، ليصبح المقاتل الحادي عشر في تاريخ المنظمة الذي يجمع بين لقبين في فئتين مختلفتين.

ورفع النجم الروسي رصيده إلى 28 انتصاراً، مقابل خسارة واحدة، محققاً 16 فوزاً متتالياً، معادلاً رقم الأسطورة أندرسون سيلفا، دون أي هزيمة منذ عام 2015، ليؤكد هيمنته في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وفي انتظار تحديد خصمه ومكان النزال، تزداد أهمية الظهور المقبل، كونه قد يمثّل أول دفاع عن لقبه الجديد في وزن الويلتر، وسط ترقُّب أسماء بارزة في الفئة، من بينها الإيرلندي إيان ماتشادو غاري.

وعلى صعيد حضوره خارج القفص، خطف ماخاتشيف الأنظار بمشاركته في كأس دبي العالمي في نسخته الثلاثين بـ«مضمار ميدان»، حيث وصف التجربة عبر حسابه في «إنستجرام» بأنها رائعة، معرباً عن سعادته بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وفي سياق متصل، شهد عرض UFC سياتل، فجر الأحد، فوز الأميركي جو بايفر على النيجيري إسرائيل أديسانيا، الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، في واحدة من أبرز مفاجآت الأمسية.