«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر العين بـ «ودية عُمان»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، برنامج معسكره الإعدادي الداخلي في العين، بمواجهة ضيفه منتخب عُمان، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء الغد الثلاثاء، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي اللقاء تتويجاً لمعسكر «الأبيض الأولمبي» الذي انطلق الأسبوع الماضي بمشاركة 26 لاعباً، في إطار التحضيرات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، التي تمثّل الهدف الأبرز للمرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على بناء قاعدة من اللاعبين القادرين على رفد المنتخب الأول مستقبلاً.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة، كونها الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة مدربه الوطني سليمان البلوشي، الذي تولى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي، عقب قرار اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد معه بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

واستغل الجهاز الفني فترة المعسكر لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب الوقوف على مستويات اللاعبين، خاصة العناصر الجديدة، بهدف تعزيز الانسجام وتجربة عدد من الخيارات قبل الدخول في المرحلة الرسمية المقبلة.

وتضمّن برنامج المعسكر زيارة ثقافية إلى متحف العين، الذي تأسس عام 1969 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأُعيد افتتاحه العام الماضي بعد عملية تطوير شاملة شملت المبنى التاريخي وإضافة مرافق حديثة مزوّدة بأحدث التقنيات التفاعلية.

وأبدى لاعبو «الأبيض الأولمبي» سعادتهم بهذه الزيارة، التي أتاحت لهم التعرف على تاريخ مدينة العين، إحدى أقدم مناطق الاستيطان البشري في المنطقة، والتي ازدهرت حضارتها لأكثر من 4000 عام، إضافة إلى التعرف على واحات العين الست وما تمثله من إرث حضاري مميز.

في المقابل، دشّن منتخب عُمان الأولمبي معسكره الداخلي مساء الجمعة في مدينة البريمي، بمشاركة 24 لاعباً بقيادة المدرب بدر الميمني، قبل أن تصل بعثته إلى العين أمس الاثنين، استعداداً لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام «الأبيض الأولمبي».