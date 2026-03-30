مريم الشامسي عضواً في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للكاراتيه



أبوظبي (الاتحاد)

تم تعيين مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، بلجنة المرأة بالاتحاد الدولي، في إنجاز جديد للرياضة الإماراتية على مستوى المرأة، وجاء هذا الاختيار للمؤهلات العلمية والكفاءة التي تمتلكها مريم الشامسي في التخطيط الاستراتيجي، حيث تمتلك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات والإسهامات المتميزة في تطوير رياضة الكاراتيه.

أكد اتحاد الإمارات للكاراتيه أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الكفاءات الوطنية في مختلف المحافل الدولية، كما يُعزِّز من حضور المرأة الإماراتية ودورها الريادي في المجال الرياضي، وتمنّى الاتحاد لمريم الشامسي نجاحها في المهمة الجديدة.