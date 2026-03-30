منتخب رفعات القوة يشارك في «آسيوية تايلاند»

منتخب رفعات القوة يشارك في «آسيوية تايلاند»
أبوظبي (وام)
يشارك منتخب الإمارات لرفعات القوة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المقررة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 7 إلى 12 أبريل المقبل، ويضم المنتخب 7 لاعبين ولاعبات هم محمد خميس، وعبدالله النقبي، وأحمد البلوشي، ومنصور المرزوقي، وفهد علي، وهيفاء النقبي، وموزة الزيودي.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن البطولة محطّة مؤهِّلة للمشاركة في دورة «الألعاب الآسيوية 2026» باليابان أكتوبر المقبل.
وأشار إلى حرص اللجنة البارالمبية الوطنية على المشاركة في البطولة، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بالمستويات التنافسية للاعبين واللاعبات، ودعم استمرار مسارات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، مشيداً بتعاون الأندية في تنفيذ برامج الإعداد لكافة البطولات.

