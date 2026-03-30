شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري رجال السلة



علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي دوري رجال كرة السلة، قبل نهاية الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة «البلاي أوف»، وذلك بعد الفوز في الجولة الخامسة على الشارقة بنتيجة 88-83، في مباراة قوية جرت بينهما على صالة نادي الشارقة، وبهذا الفوز يصل شباب الأهلي إلى النقطة العاشرة، مسجّلاً العلامة الكاملة بخمسة انتصارات متتالية في هذه المرحلة، ليضمن تأهله للمباراة النهائية، في حين رفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط.

تقاسم الفريقان التفوق في أرباع المباراة الأربعة، تقدم «الفرسان» في الربعين الأول والثاني بنتيجة 27-21 و22-21، في حين تفوّق «الملك» في الربعين الثالث والرابع بنتيجة 23-22 و18-17، وقدّم الفريقان مباراة كبيرة وظلت معلّقة حتى قبيل النهاية بقليل.

وفي مباراة ثانية، تخطّى النصر عقبة البطائح، بنتيجة 86-78، على صالة نادي البطائح، ليرفع النصر رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقّف البطائح عند 5 نقاط، تفوّق النصر في الربعين الثاني والثالث بنتيجة 27-15 و19-17، في حين تقدم البطائح في الربعين الأول والرابع بنتيجة 26-23 و20-17، وكان الربع الثاني حاسماً بالفعل في تفوّق «العميد»، حيث فاز بفارق مُريح (27-15)، مما جعله يخرج في النهاية منتصراً باللقاء.

وبنهاية نتائج هذه الجولة، أصبح السباق ملتهباً بين الشارقة والنصر على مركز الوصافة، بعد تساوي الفريقين في رصيد النقاط، وسوف تكون الجولة الأخيرة من مرحلة «البلاي أوف» مصيرية لهما، حيث يلتقي الشارقة مع البطائح، والنصر مع شباب الأهلي، يوم الخميس المقبل، ويحتاج الفريقان إلى تحقيق الانتصار.

ويقضي نظام البطولة لهذا الموسم بأن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للمباراة النهائية لبطولة الدوري، وضَمن شباب الأهلي التأهل، وينتظر إما الشارقة أو النصر، لتحديد لقب بطل الموسم، في مباراة نهائية تقام بنظام (Best of 3).

من جهة أخرى، يعقد اتحاد السلة اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 24 في الخامسة مساء الغد في قاعة الاجتماعات بمبني الاتحادات في مقر اللجنة الأولمبية، لمناقشة المرحلة المقبلة من خطط الاتحاد.