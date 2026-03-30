وديات «الفيفا» ترفع جاهزية أندية الأولى قبل عودة المنافسة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استفادت أندية دوري الدرجة الأولى من فترة التوقف الدولي، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، لخوض سلسلة من المباريات الودية، التي أسهمت في تعزيز الجاهزية الفنية، حيث تتصدر المشهد مواجهة جلف يونايتد أمام منتخب الإمارات الأول، فيما حقق الإمارات فوزاً لافتاً على مضيفه الشارقة 2-0، وخسر الذيد أمام الوصل 1-7.

وتتجه الأنظار إلى استئناف منافسات الدوري مع انطلاق الجولة 22 السبت المقبل، والتي تشهد مواجهات قوية أبرزها قمة يونايتد ودبا الحصن، إلى جانب لقاءات مصفوت والفجيرة، جلف يونايتد وحتا، العروبة ومجد، الاتفاق وسيتي، الحمرية والذيد، والعربي والجزيرة الحمراء.

وتسبق عودة الدوري إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة القدم الأربعاء، حيث يستقبل حتا ضيفه الحمرية على استاد حمدان بن راشد، فيما يلتقي مودرن سبورت مع 365 على ملعب نادي مليحة في الشارقة، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وشهدت البطولة حتى الآن إقامة 42 مباراة، أسفرت عن تأهل حتا، و365، ومودرن سبورت، والحمرية إلى نصف النهائي، وسط مفاجآت لافتة، أبرزها استمرار تألق 365 متصدر دوري الدرجة الثانية، ومودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، اللذين نجحا في إقصاء أندية من دوري الأولى، ليمنحا البطولة بعداً تنافسياً مفتوحاً على جميع الاحتمالات.