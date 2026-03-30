الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وديات «الفيفا» ترفع جاهزية أندية الأولى قبل عودة المنافسة

30 مارس 2026 15:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
استفادت أندية دوري الدرجة الأولى من فترة التوقف الدولي، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، لخوض سلسلة من المباريات الودية، التي أسهمت في تعزيز الجاهزية الفنية، حيث تتصدر المشهد مواجهة جلف يونايتد أمام منتخب الإمارات الأول، فيما حقق الإمارات فوزاً لافتاً على مضيفه الشارقة 2-0، وخسر الذيد أمام الوصل 1-7.
وتتجه الأنظار إلى استئناف منافسات الدوري مع انطلاق الجولة 22 السبت المقبل، والتي تشهد مواجهات قوية أبرزها قمة يونايتد ودبا الحصن، إلى جانب لقاءات مصفوت والفجيرة، جلف يونايتد وحتا، العروبة ومجد، الاتفاق وسيتي، الحمرية والذيد، والعربي والجزيرة الحمراء.
وتسبق عودة الدوري إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة القدم الأربعاء، حيث يستقبل حتا ضيفه الحمرية على استاد حمدان بن راشد، فيما يلتقي مودرن سبورت مع 365 على ملعب نادي مليحة في الشارقة، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وشهدت البطولة حتى الآن إقامة 42 مباراة، أسفرت عن تأهل حتا، و365، ومودرن سبورت، والحمرية إلى نصف النهائي، وسط مفاجآت لافتة، أبرزها استمرار تألق 365 متصدر دوري الدرجة الثانية، ومودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، اللذين نجحا في إقصاء أندية من دوري الأولى، ليمنحا البطولة بعداً تنافسياً مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

أخبار ذات صلة
كم سيحصل برشلونة من المال تعويضًا عن إصابة رافينيا؟
يونايتد وحتا.. «المؤجلة» تُشعل صراع القمة في «دوري الأولى»
أندية الدرجة الأولى
دوري الدرجة الأولى
التوقف الدولي
منتخب الإمارات
فريق الإمارات
آخر الأخبار
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
الرياضة
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©