56 ميدالية في ختام «بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بكوريا



عواصم (وام)

اختتمت أمس منافسات بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في جمهورية كوريا، وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وتنافس قوي بين اللاعبين في مختلف الأوزان والأحزمة والمراحل السنية، التي شملت فئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات.

وشهدت البطولة التي أقيمت في صالة مركز بوشيون سونجوناي الرياضي بمدينة سيؤول، مستوى فنياً متميزاً ومنافسات قوية بين المشاركين، حيث تم توزيع 56 ميدالية ملونة على الفائزين بالمراكز الأولى، بواقع 26 ميدالية ذهبية، و21 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية، في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة الجوجيتسو في القارة الآسيوية، وتزايد الاهتمام بها في مختلف دول العالم.

وتصدرت جمهورية كوريا الترتيب العام للبطولة بعدما حصدت 13 ميدالية ذهبية و13 فضية و9 برونزيات، لتؤكد حضورها القوي في هذه الرياضة، والاستفادة من استضافة البطولة في تطوير قاعدة اللاعبين المحليين.

وجاءت منغوليا في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، فيما حلّت بيرو في المركز الثالث بعد حصولها على ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

من ناحية أخرى، اختُتمت أمس أيضاً منافسات مهرجان رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في موسكو، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وسط حضور واسع يجسّد تنامي انتشار اللعبة عالمياً.

وشهدت المنافسات مستويات فنية عالية، حيث شهد المهرجان توزيع 680 ميدالية ملونة على الفائزين بالمراكز الأولى، بواقع 251 ميدالية ذهبية، و238 فضية، و191 برونزية.

كما اختُتمت أمس منافسات مهرجان رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في لواندا، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من عدد من الدول، أبرزها أنجولا ولبنان والأرجنتين وجنوب أفريقيا والبرازيل. وشهدت المنافسات توزيع 236 ميدالية ملونة على الفائزين بالمراكز الأولى، بواقع 104 ميداليات ذهبية، و84 فضية، و48 برونزية.

ويأتي تنظيم هذه المهرجانات في إطار جهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لتعزيز حضور اللعبة عالمياً، ودعم خططها الاستراتيجية في مختلف القارات.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة والمهرجانات حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وأسهمت في نشر رياضة الجوجيتسو في جمهورية كوريا وموسكو وأنجولا.

وقال إن البطولة التي عُقدت في جمهورية كوريا شهدت مشاركة واسعة ومستويات فنية قوية، ما يعكس النجاح المتواصل لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف أنحاء العالم، ودورها في تعزيز انتشار اللعبة وتوفير منصات احترافية للاعبين من مختلف الجنسيات.

وأضاف البحري أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تواصل العمل على توسيع نطاق بطولاتها عالمياً، بما ينسجم مع رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يعد أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، مشيراً إلى أن بطولات الرابطة تقام حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بإجمالي يزيد على 250 بطولة سنوياً، وهو ما يجعل الرابطة أكبر منظّم لبطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأوضح أن هذا الانتشار العالمي يسهم في تعزيز مكانة الجوجيتسو رياضة عالمية، ويتيح الفرصة أمام اللاعبين من مختلف الدول لاكتساب الخبرات والتنافس في بيئة احترافية، مؤكداً أن الرابطة ستواصل تنظيم المزيد من البطولات في القارة الآسيوية خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم انتشار اللعبة وتطوير مستواها الفني.