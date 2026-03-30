ثنائي دوري أدنوك للمحترفين يطارد بطاقة التأهل من بوابة الملحق العالمي



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض اثنان من لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين سباق «الفرصة الأخيرة» لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026، عبر بوابة الملحق العالمي، حيث يتقدم المشهد المهاجم مهند علي لاعب دبا ضمن قائمة منتخب العراق، إلى جانب سيمون بانزا جناح الجزيرة مع منتخب الكونجو الديمقراطية.

ودخلت منتخبات العراق، الكونجو الديمقراطية، بوليفيا، وجامايكا المنافسة النهائية على مقعدين إضافيين في المونديال، في محطة حاسمة تمثّل الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم التأهل إلى البطولة العالمية.

وتقام مباريات الملحق العالمي في مدينتي جوادالاخارا ومونتيري بالمكسيك، ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب الكونجو مع جامايكا، فيما يواجه منتخب العراق نظيره بوليفيا، على أن يحجز الفائزان من المواجهتين بطاقتي التأهل إلى النهائيات التي تستضيفها أميركا الشمالية خلال شهري يونيو ويوليو.

ويأمل الثنائي مهند علي وبانزا في قيادة منتخبي بلديهما إلى المونديال، وتعزيز الحضور المرتقب للاعبي دوري أدنوك للمحترفين في النسخة المقبلة، خاصة بعد ضمان مشاركة عدد من نجوم الدوري، أبرزهم سفيان رحيمي مع منتخب المغرب، وكاكو مع منتخب باراجواي.

وتتجه الأنظار في منتخب الكونجو نحو بانزا، أحد أبرز عناصر الجزيرة هذا الموسم، في وقت يبرز فيه مهند علي كأحد أهم الأوراق الهجومية في صفوف «أسود الرافدين»، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب العراقي حالياً برصيد 27 هدفاً دولياً خلف أيمن حسين.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في مستوى مهند علي، بعدما سجل 6 أهداف مع منتخب العراق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، سواء في كأس العرب FIFA أو المباريات الودية أو تصفيات كأس العالم، ما عزّز من ثقة الجهاز الفني بقدراته الهجومية.

وترك «ميمي» بصمته بشكل لافت في مواجهة الإمارات خلال إياب المرحلة الحاسمة، عندما دخل بديلاً والمنتخب متأخر بهدف، ليتمكن خلال 10 دقائق فقط من إدراك التعادل، ويعيد الأمل لجماهير بلاده في ملعب البصرة. ولم يكتفِ بذلك، بل كان له دور مباشر في الحصول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أسهمت في فوز العراق وتأهله إلى الملحق العالمي.

ويعكس هذا التأثير الحاسم قدرة مهند علي على صناعة الفارق في اللحظات الكبرى، ما يجعله أحد أبرز مفاتيح اللعب المنتظرة في مواجهة بوليفيا، في سعي العراق لبلوغ المونديال.