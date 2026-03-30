عدد اليوم
9 حكام في قائمة بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها الـ23

30 مارس 2026 16:00

 
دبي (وام)
أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات الخيول العربية الأصيلة، قائمة الحكام المعدّلة للنسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل.
وتُعد البطولة من أبرز وأعرق بطولات الخيول العربية الأصيلة على المستويين المحلي والعالمي، وتشكّل محطة رئيسية تستقطب نخبة مُلاك الخيول وأكبر الإسطبلات من مختلف دول العالم، لعرض أفضل سلالات الخيول العربية.
وأوضحت اللجنة أن قائمة الحكام تضم 9 حكام من 7 دول، هم تاماش رومباور من المجر، وإريك غير من فرنسا، وروبي دن هارتوغ من هولندا، وميكاييلا فايدنر وكلوديا داريوس من ألمانيا، وإيرينا شتيلغر من الاتحاد الروسي، وإلياس فرج من البحرين، وتيري هولمز وجو بولو من الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت اللجنة حرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحياد في التحكيم، بما يعزّز من مكانة البطولة كإحدى أبرز الفعاليات الدولية في مجال جمال الخيول العربية الأصيلة، مشددة على التزامها بتوفير بيئة تنظيمية متميزة تواكب سمعة إمارة دبي وتدعم استمرارية الحدث على المستوى العالمي.

أخبار ذات صلة
217 خيلاً تحيي حفل النسخة 27 لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي
الجواد العربي
بطولة دبي الدولية
جمال الخيل العربية
بطولة جمال الخيل العربية
آخر الأخبار
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
الرياضة
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
