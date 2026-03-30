كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى تجمع الأشبال والشباب في دبي

30 مارس 2026 18:00

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى تفاصيل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للأشبال والشباب، التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين في نادي ضباط شرطة دبي، ونادي النصر.
وأكد الاتحاد أن منافسات الأشبال تحت 16 عامًا، تشمل دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والعالي، والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 80، و150، و300، و600، و1000، و2000 متر، بالإضافة إلى 80 و200 متر حواجز، و4 في 200 متر تتابع.
ولفت إلى أن منافسات الشباب تحت 20 عامًا، تتضمن دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل والثلاثي والعالي والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 100، و200، و400، و800، و1500، و3000 متر، بالإضافة إلى 10.000 متر مشي، و100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و400 متر حواجز، و4 في 100، و4 في 400 متر تتابع.
وقال الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس الاتحاد، إن البطولة السادسة في الموسم، قيمة نوعية ضمن الروزنامة المعتمدة، نظراً لأهمية فئتي الأشبال والشباب في خطط الاتحاد لبناء قاعدة قوية وصلبة من العناصر القادرة على تعزيز التطور الفني، وتأكيد مؤشرات الأداء والنتائج للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إقامة منافسات جديدة لفئتي الناشئين والعموم.

منتخب القوى يشارك في «عربية تونس»
15 لاعباً يمثلون «القوى» في البطولة العربية بتونس
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
نادي ضباط شرطة دبي
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
الرياضة
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
