حمدان بن حرمش بطل كأس «اليمامة» في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



عصام السيد (دبي)

تُوِّج الفارس حمدان أحمد بن حرمش، على صهوة الجواد «أس دبليو جاشيفا أي أي 50» المملوك لإسطبلات (أم 7)، بإشراف المدرب محمد السبوسي، بطلاً لسباق كأس اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم، الذي جرت منافساته اليوم، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، ضمن منافسات النسخة الثامنة عشرة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وشهد مشاركة كبيرة بلغت 146 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، ونظّمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وجاء فوز الفارس حمدان أحمد بن حرمش خاطفاً بعد أن تميّز السباق بالإثارة والتكافؤ، حيث احتل المركز الثاني في المرحلة الأولى، والمركز الرابع في المرحلة الثانية، والمركز الخامس في المرحلة الثالثة ولم يكن بعيداً من أصحاب الصدارة، قبل أن يطلق العنان لجواده ويتصدر المرحلة الرابعة والأخيرة، قاطعاً المسافة الكلية في 4:18:18 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.87 كلم/ ساعة.

وبفارق ثلاث ثوانٍ فقط حلّ الفارس راشد محمد عتيق المهيري، في المركز الثاني، على صهوة «بيدينا كريستيانا» لإسطبلات «أف 3»، مسجّلاً 4:18:21 ساعة، فيما حلّ في المركز الثالث، الفارس فارس أحمد المنصوري، على صهوة «أس دبليو جوركا» لإسطبلات «أم 7» بزمن 4:18:22 ساعة.

عقب ختام السباق، قام أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نال البطل الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضي، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزي، كما شملت مراسم التتويج بطلات سباق السيدات، الذي أقيم في أول أيام المهرجان.

ورصدت اللجنة المنظّمة جوائز مالية تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها حتى المركز السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وحتى المركز الثلاثين في سباق الإسطبلات الخاصة والسباق الرئيس.

ويقام غداً سباق ولي عهد دبي للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، فيما يقام السباق الرئيسي الختامي للمهرجان «كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم يوم الأول من أبريل المقبل، برعاية شركة إعمار العقارية.

وحققت إسطبلات زعبيل لقب النسخة الماضية بواسطة الفارسة ميثاء محمد القبيسي، على صهوة الجواد «بيكنك بارك»، حيث قطعت مسافة السباق بزمن قدره 3:26:25 ساعة، بمتوسط سرعة بلغ 29.36 كلم/ساعة.