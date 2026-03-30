4 مواجهات تُحدد ملامح نصف نهائي «أغلى كؤوس الطائرة»

30 مارس 2026 16:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
يشهد الدور ربع النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، مواجهات قوية مساء الغد، في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي.
ويلتقي غداً بني ياس والوصل في السادسة مساءً على صالة نادي العين، تعقبها في الثامنة مساءً مواجهة النصر والجزيرة على الصالة ذاتها، فيما يلتقي حتا وعجمان في السابعة مساءً على صالة نادي الوصل، وشباب الأهلي والعين على صالة نادي بني ياس.
وتشهد البطولة مشاركة ثمانية أندية هي: النصر، بني ياس، حتا، عجمان، شباب الأهلي، الوصل، العين، والجزيرة، ويتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، المقرر الثلاثاء 7 أبريل المقبل، حيث يلتقي المتأهل من مواجهة النصر والجزيرة مع الفائز من لقاء شباب الأهلي والعين، فيما يواجه المتأهل من مباراة بني ياس والوصل الفائز من لقاء حتا وعجمان.
وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، المقررة على صالة نادي العين في السابعة مساء الجمعة 17 أبريل المقبل.
ويدخل النصر المنافسة بمعنويات مرتفعة، بعدما تُوِّج بلقبي كأس الاتحاد ودوري الرجال في الموسم الجاري، إثر فوزه على بني ياس في نهائي الكأس بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يتفوق على الجزيرة 3-1 في نهائي الدوري.
في المقابل، قرّر اتحاد الكرة الطائرة تأجيل مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر إلى السبت 4 أبريل المقبل، بدلاً من الجمعة 27 مارس، بسبب التقلبات الجوية.
وتشهد المرحلة التمهيدية أربع مواجهات عند الساعة السابعة مساءً، تجمع بني ياس والوصل على صالة نادي العين، والجزيرة وحتا على صالة نادي الوصل، والنصر وعجمان على صالة نادي مليحة، فيما يلتقي العين وشباب الأهلي على صالة نادي الجزيرة.

