الناموس لـ«الهبوب» في كأس الثنايا بمهرجان المرموم للهجن



دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن منافسات رموز سن الثنايا لأبناء القبائل، ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث ارتفع سقف الطموحات في 16 شوطاً مسائياً لمسافة 8 كيلومترات، شاركت فيها نخب الأصايل ضمن تظاهرة ضمّت 1184 مطيّة على مدار اليوم.

وبسطت «الهبوب» سيطرتها المطلقة على أول رموز المساء، لتهدي كأس الثنايا الأبكار المفتوح وجائزة الـ1.5 مليون درهم لمالكها نايل راشد سيف النايلي الشامسي، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:04:5 دقيقة.

وفرض «مياس» كلمته في شوط بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة الـ1.5 مليون درهم، مانحاً الناموس لمنصور سعد بن قذله الأحبابي بتوقيت زمنِي بلغ 12:11:9 دقيقة.

وعلى صعيد كأس الثنايا المحليات وجائزة المليون درهم، حضرت «الأهوار» بقوة لترصع سجل ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند بالذهب، محققة صدارة الشوط بتوقيت قدره 12:09:3 دقيقة، وانتزع «لزيم» بندقية الثنايا الجعدان المحليات وجائزة الـ800 ألف درهم، ليهدي الفوز لمحمد سهيل اليبهوني الظاهري مسجلاً 12:06:8 دقيقة.

وعاد شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند ليتألق مجدداً في أشواط الإنتاج، حيث طارت «البنزين» بكأس الثنايا للإنتاج وجائزة الـ1.5 مليون درهم، محققة زمناً قدره 12:04:8 دقيقة، واختتم «مبعد» سداسية رموز الثنايا بحصده بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج وجائزة المليون درهم، ليهدي مالكه مكتوم سعيد منانه غدير الكتبي الرمز الغالي بتوقيت بلغ 12:10:7 دقيقة.

كرّم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، المتوجين برموز سن الثنايا لأبناء القبائل، حيث تسلّم الأبطال الكؤوس والبنادق وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التراثي الكبير.. وجرت مراسم التتويج بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

وفي الفترة الصباحية، أهدت «الظفره» شعار محمد عبدالله بالحب العامري ناموس الشوط الأول والمخصّص للمحليات إنتاج، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:27:8 دقيقة، وانتزعت «الكايده» المركز الأول في الشوط الثاني للمهجنات إنتاج، لتهدي الناموس لمالكها عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري بتوقيت زمنِي بلغ 12:26:2 دقيقة.

وفي الشوط الثالث المخصّص للثنايا الجعدان المحليات إنتاج، أعلن «الأفندم» حضوره القوي بشعار علي سيف علي راشد الكتبي محققاً صدارة الشوط بتوقيت بلغ 12:32:4 دقيقة، فيما حسم «ثمين» ناموس الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات إنتاج، ليرصع سجل مالكه عبدالله جوعان عبدالله المهيري بالفوز مسجلاً 12:28:5 دقيقة.

وسجل «خوف» التوقيت الأفضل في جميع تحديات الفترة الصباحية لسن الثنايا، بعدما قاد شعار أحمد مطر ماجد طارش الخيلي إلى صدارة الشوط الثامن المخصص للثنايا الجعدان المهجنات إنتاج، محققاً زمناً قدره 12:22:5 دقيقة.