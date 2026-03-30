مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»



لندن (أ ف ب)

أظهر استطلاع للرأي أجرته رابطة المشجعين في إنجلترا أن أكثر من ثلاثة أرباع جماهير الدوري الممتاز لكرة القدم يرغبون في الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، لأنها تؤثّر سلباً على تجربة حضور المباريات.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه قرابة ألف مشجّع، أكثر من نصفهم يحضرون ما يزيد على 15 مباراة بيتية لأنديتهم خلال الموسم، مدى تراجع شعبية النظام الحالي، رغم تأكيد رابطة الدوري الممتاز أنه ساهم في زيادة عدد القرارات الصحيحة.

وعند سؤالهم عما إذا كانوا يدعمون استخدام «في أيه آر»، أجاب 76 بالمئة بالنفي، فيما رفض أكثر من 70 بالمئة القول إنه حسّن دقة القرارات التحكيمية بشكل عام.

أما الإجماع شبه الكامل فكان حول تأثيره السلبي على متعة كرة القدم، إذ قال 97 بالمئة إنه جعل اللعبة أقل متعة، بينما عبّر أكثر من 90 بالمئة عن عدم موافقتهم على أنه حسّن تجربة حضور المباريات في الملاعب.

وقال مدير شبكة رابطة مشجعي الدوري الممتاز توماس كونكانون: «تُظهر النتائج أن معظم المشجعين يريدون الاستغناء عن في أيه آر. الناس منزعجون من الوقت الذي تستغرقه المراجعات، منزعجون من الدقة، ومنزعجون من تراجع العفوية. هذا يسلب كرة القدم جوهرها وما تعنيه تلك اللحظات الخاصة».

وبعد سبعة أعوام على إدخال التقنية إلى الدوري الممتاز، تبقى الشكوى الأكثر شيوعاً أنها تخدم المشاهدين عبر التلفزيون أكثر مما تخدم الجمهور في المدرجات، إذ غالباً ما يبقى هؤلاء في حالة من الحيرة بسبب تأخر اللعب من دون تفسير واضح.

لكن حتى بين متابعي المباريات خلف شاشات التلفزة، أظهر الاستطلاع أن 94 بالمئة لا يوافقون على أن «في أيه آر» يجعل مشاهدة المباريات أكثر متعة.

وردّ الدوري الممتاز في بيان بأن «أبحاثنا تشير إلى أنّ المشجعين يميلون بشكل عام إلى الإبقاء على في أي آر، لكن مع تحسين طريقة استخدامه».

ولا يبدو أن أي تغييرات وشيكة ستُطبق على القواعد قريباً.

ففي عام 2024، صوّت 19 من أصل 20 نادياً في الدوري الممتاز لصالح الإبقاء على «في أيه آر»، باستثناء ولفرهامبتون الذي صوّت ضده بعدما كان خلف طلب التصويت.

ولإلغاء التقنية، يحتاج الأمر إلى تصويت 14 نادياً من أصل 20 لصالح هذا الأمر بعد تقديم ناد من بينها مقترحاً رسمياً بإلغائها.

وفي كأس العالم المقبلة، سيتم توسيع نطاق عمل «في أيه آر» ليشمل القرارات المتعلقة بالركلات الركنية والإنذارات الثانية.

وكان بإمكان حكام الفيديو حتى الآن التدخل فقط في حالات الأهداف، قرارات ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، وحالات الخطأ في هوية اللاعب.