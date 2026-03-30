جوارديولا يحصل على استثناء خاص من شركة سيارات عالمية



برشلونة (د ب أ)



ذكر تقرير إخباري أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حصل على سيارة جديدة من فئة «بي واي دي سيليون 7» كجزء من الاتفاقية الموقعة بين ناديه والعلامة الصينية التجارية البارزة في عالم السيارات.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن جوارديولا لديه سيارة في مدينة مانشستر التي يعيش بها وهو أمر طبيعي، لكن المدرب الإسباني طلب سيارة أخرى ليكون قادراً على التنقل عندما يسافر إلى مدينته برشلونة.

وتابعت أن جوارديولا طلب سيارة ثانية وهو أمر لم يحصل عليه أي عضو في الفريق الإنجليزي.

واعترف المدرب الإسباني بذلك بعد تسلمه السيارة الجديدة قائلاً: «لقد أجببت تلك السيارة كثيراً، وسألت إذا كان هناك إمكانية لتكون لدي واحدة أخرى في برشلونة، واليوم بات ذلك حقيقة».

ولم يتوقف جوارديولا عن امتداح السيارة سواء في الوزن أو الأبواب أو صلابتها، وقضى 40 دقيقة يتحدث إلى مستشار «بي واي دي» للتعرف على جميع وظائف السيارة وإمكانياتها.