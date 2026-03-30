حدث في الدوري الإنجليزي.. «جعلوني مدرباً» لمدة 30 يوماً



معتز الشامي (أبوظبي)

بعد 43 يوماً فقط من توليه منصب المدير الفني المؤقت لنادي توتنهام هوتسبير، غادر إيجور تيودور منصبه في النادي الواقع شمال لندن.

وبعد أن تولى المسؤولية خلفاً لتوماس فرانك في 14 فبراير 2026، لم يستمر سوى 6 أسابيع في توتنهام، وانتهت فترة ولايته بعد هزيمة قاسية بنتيجة 3-0 على أرضه أمام نوتنجهام في مباراته الأخيرة كمدرب.

ويعد تيودور المدرب الثالث عشر فقط، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، الذي لم يستمر في قيادة أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأكثر من 100 يوم منذ انطلاق حقبة البريميرليج عام 1992؟ ولكن أين يقع ترتيبه بين أقصر فترات التدريب؟

سام ألاردايس في ليدز يونايتد: 30 يوماً

تولى سام ألاردايس تدريب ليدز يونايتد قبل 4 مباريات فقط من نهاية موسم 2022-2023، في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق من الهبوط بعد فترة كارثية تحت قيادة خافي جارسيا، وبعد حصوله على نقطة واحدة فقط من 4 مباريات، هبط ليدز إلى دوري الدرجة الأولى. وانتهى عقد ألاردايس في 2 يونيو 2023، وبالتالي غادر النادي من دون إقالة رسمية، ليصبح صاحب أقصر فترة تدريب بين جميع مدربي البريميرليج.

أنجي بوستيكوجلو في نوتنجهام: 39 يوماً

تعاقد نوتنجهام مع أنجي بوستيكوغلو، خلفا لنونو إسبيريتو سانتو بعد توتر علاقته برئيس النادي إيفانجيلوس ماريناكيس، وأقيل بوستيكوجلو في 18 أكتوبر 2025، بعد 39 يوماً فقط من وصوله. وتعد فترة ولايته الأقصر بين جميع المدربين الذين تركوا مناصبهم في منتصف الموسم، حيث غادر ألاريدس بمجرد انتهاء موسم 2022-23.

ليس ريد في تشارلتون أثليتيك: 40 يوماً

عين ليس ريد مديراً فنياً لتشارلتون أثليتيك في نوفمبر 2006، رغم أنه لم يسبق له تدريب أي فريق محترف.

وكانت 4 نقاط فقط من 7 مباريات في الدوري، وخروج مخز من كأس الرابطة على يد فريق ويكومب واندررز من الدرجة الرابعة، كافية لإقالة ليس بعد 40 يوماً فقط من توليه المسؤولية.

إيجور تيودور في توتنهام: 43 يوماً

كان من المفترض أن يتولى المدرب الكرواتي تيودور مهمة إعادة الاستقرار للفريق بعد إقالة توماس فرانك من تدريب توتنهام. لكنه بدلاً من ذلك، قاد الفريق نحو الهاوية، تاركاً إياه في خطر حقيقي بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ولم يحصد توتنهام سوى نقطة واحدة في 5 مباريات بالدوري تحت قيادة تيودور، وهو أسوأ سجل لأي ناد في البريميرليج خلال فترة توليه المسؤولية. كما خرج توتنهام من دوري أبطال أوروبا تحت قيادته.

ومن بين 23 مدرباً خاضوا مباراتين على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، يعد تيودور الوحيد الذي لم يحقق أي فوز.

خافيير جارسيا في ليدز يونايتد: 69 يوماً

لم يستمر خافيير جارسيا في قيادة ليدز يونايتد سوى 69 يوماً في موسم 2022-2023، مع العلم أنها لم تكن أقصر فترة تدريبية لمدرب في ليدز ذلك الموسم، إذ لم يدر خليفته، سام ألاردايس، سوى 4 مباريات وغادر بعد 30 يوماً فقط.