حمدان بن مبارك يشهد ختام معسكر منتخبنا الوطني في أبوظبي

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، مساء اليوم مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الودية مع فريق جلف يونايتد، التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية في ختام تجمع المنتخب بالعاصمة أبوظبي ضمن فترة التوقف الدولي، استعداداً للاستحقاقات الكروية المقبلة.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلها كل من حارب عبدالله، ويوري سيزار (هدفين)، وعلي صالح.

حضر المباراة عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، وعبد المحسن فهد الدوسري، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، وأمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.