بين برشلونة والبرازيل.. إصابات رافينيا والوضع المعكوس!

عمرو عبيد (القاهرة)

تركت آثار إصابة النجم البرازيلي، رافينيا، «صدمة هائلة» لدى نادي برشلونة، لتنقل العديد من التقارير الإعلامية العالمية، تصريحات وتلميحات غاضبة من قبل إدارة «البارسا» والجهاز الفني، خاصة أن تلك الإصابة لأحد أبرز نجوم الفريق «الكتالوني»، تأتي في وقت حاسم من الموسم، يُقاتل خلاله للاحتفاظ بلقبه في «الليجا»، وسعياً لتحقيق إنجاز وحلم كبير في دوري أبطال أوروبا.

ويتحمّل المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، والمنتخب البرازيلي، الكثير من النقد واللوم إزاء إصابة رافينيا الأخيرة، إلا أن الحقائق الرقمية الخاصة بإصابات «جناح السليساو»، تمنح «صك البراءة» لأنشيلوتي وجهازه، إذ أن رافينيا منذ انتقاله في صيف 2022 إلى برشلونة، لم تتجاوز نسبة غيابه نتيجة إصابته مع منتخب البرازيل أكثر من 21% فقط.

وإذا كان يُمكن تفهُّم غضب برشلونة الزائد هذه المرة، نظراً لحساسية موقف الفريق في ما بقي من بطولات الموسم الكُبرى، فإنه من غير المعقول تجاهُل تعدُّد إصابات رافينيا العضلية في المواسم الأخيرة، بعيداً عن مشاركاته المعدودة مع «السليساو»، بل إن إحصاءات إصاباته المُجردة، تُشير إلى أن المنتخب البرازيلي عانى من غيابه بسبب إصاباته مع «البلوجرانا»، أكثر من الوضع المعكوس حالياً.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة، تعرّض رافينيا إلى 5 إصابات عضلية متنوعة، أدت إلى غيابه لمدة تراوحت بين 168 إلى 170 يوماً، وهو ما يعني أن إصابته الأخيرة مع البرازيل، تمنعه عن اللعب بنسبة 20 أو21%، من إجمالي عدد الأيام التي غاب فيها عن اللعب بعد إصاباته المتعددة مع برشلونة نفسه.

ويُعبّر الموسم الحالي وحده، عن أكثر أزمات رافينيا البدنية، وقد يعود ذلك إلى أسلوب لعب برشلونة الهجومي الضاغط، الذي يحتاج إلى التحرك والضغط والسُرعة، والتحوّل بين الدفاع والهجوم والعكس، بقوة كبيرة واستمرارية غير عادية، أطلقت الإصابات في صفوف لاعبيه تحت قيادة فليك، وبينهم تعرُّض البرازيلي إلى 4 إصابات عضلية، خلال سبتمبر 2025، يناير وفبراير من العام الجاري، قبل «ضربة مارس» الأخيرة.

والمعروف أن 75% من تلك الإصابات حدثت للبرازيلي، وقت وجوده مع برشلونة، إذ لم يكن هُناك فترة توقف دولية في الشهرين الماضيين، كما أن الإصابة التي ألمّت به قرب نهاية سبتمبر من العام الماضي، جاءت بعد نهاية مبارياته مع «السليساو» بنحو 15 يوماً، بل إنه لعب بديلاً في آخر مبارياته بتصفيات كأس العالم، لمدة 29 دقيقة فقط، قبل العودة تدريجياً لمباريات «الليجا»، لمدة 3 جولات قبل الإصابة، التي أبعدته للمدة الأطول هذا الموسم، واستغرقت نحو 55 يوماً.

وخلال الموسمين الماضيين، لم يعرف رافينيا طريق الإصابات الطويلة إلا في 2023-2024، وكانت كلها بعيدة عن فترة اللعب الدولية مع المنتخب، خاصة في يناير ومارس 2024، بل إن الإصابة الأطول في سبتمبر 2023، جاءت بعد عودته من «المهمة الوطنية» ب17 يوماً، ليتعرض للإصابة في مباراة برشلونة وإشبيلية، بالجولة الثامنة في «الليجا»، رغم أنه لعب لفترات محدودة قبلها.

ومن المعروف أن رافينيا لعب 4 مباريات فقط مع «السليساو» في عام 2023، مقابل 11 مباراة في 2024، و5 في عام 2025، ومباراة وحيدة مؤخراً في 2026، وسبق ذلك قبل انتقاله إلى برشلونة، خوضه 5 مباريات دولية عام 2021 و11 مباراة في 2022، وبالعودة إلى تاريخ ما قبل ظهوره الدولي، فإن عضلات الفخذ لدى رافينيا أوقعته في إصابة طويلة، خلال لعبه مع سبورتنج لشبونة عام 2018، غاب على إثرها مدة تجاوزت شهرين وقتها.