مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة

عمرو عبيد (القاهرة)

افتتح حامل لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا- 1»، لاندو نوريس، الموسم الحالي، بصورة «مُتعثّرة» جداً، إذ لم ينجح في الفوز بأي سباق من الـ3 الأولى، مكتفياً بحصد المركز الخامس مرتين، في سباق الجائزة الكُبرى الأسترالية، خلال «ضربة البداية»، ونظيره الياباني مؤخراً، بينما لم يبدأ سباق الجائزة الصينية بينهما، بسبب مشاكل كهربائية في سيارته، ليحصد 25 نقطة في المرتبة الخامسة، مُبتعداً عن الإيطالي المُتصدّر، كيمي أنتونيلي، بفارق 47 نقطة.

وتأتي تلك «الانطلاقة الغريبة» لبطل العالم في النُسخة الماضية، ضمن قائمة «نادرة»، لم تعرفها بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1» سوى 7 مرات فقط سابقة، منذ بداية القرن الحالي، عندما فشل «حامل اللقب» في الفوز بأي سباق من ال3 الأولى، في حين كان حاضراً على الأقل بتتويج واحد خلال أول 3 جولات، في 17 موسماً منذ عام 2001، لأن حامل لقب بطولة 2016، نيكو روزبيرج، اعتزل بعدها ولم يُشارك في نُسخة 2017.

والمُثير أن البريطاني نوريس، أعاد إلى الأذهان مشاهد نادرة، غابت عن بطولات العالم الأخيرة منذ عام 2017، حيث منع لويس هاميلتون وماكس فيرستابن هذا «التقليد النادر» من الحدوث، خلال آخر 7 نُسخ، ثلاثة منها لهاميلتون و4 لفيرستابن، على التوالي، إذ خرج البريطاني بفوزين في أول 3 جولات، بالمواسم التالية لتتويجه، 2019 و2020 و2021، في حين أظهر الهولندي نفس التفوّق في بطولتي 2023 و2024، بينما اكتفى باقتناص جائزة كُبرى واحدة في افتتاح بطولتي 2022 و2024.

ومثلما كان حاضراً بإنجازاته الأسطورية، فإن لويس هاميلتون تصدّر قائمة الأبطال، الذين بدأوا الموسم التالي بصورة مُتعثّرة، وتكرر ذلك 3 مرات، حيث أخفق في التتويج بأي سباق من ال3 الأولى في مواسم 2009 و2016 و2018، ليفقد لقبه في أول مرتين، بينما نجح في إنقاذ موسمه عام 2018 بعد تلك الانطلاقة الباهتة.

سيباستيان فيتل كان على موعد مع نفس البداية السيئة، مرتين سابقتين، عقب تتويجه في بطولتي 2011 و2013، إذ استهل بطولة 2012 بحصد المركز الثاني في سباق جائزة أستراليا الكُبرى، قبل أن يكتفي بالمركز ال11 في ماليزيا، ثم الخامس في الصين، لكنه صحّح وضعه حتى الفوز باللقب في النهاية، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه في نُسخة 2014، التي بدأها بالخروج من السباق الأول في أستراليا، ثم حلّ ثالثاً في ماليزيا وسادساً في البحرين، في بطولة لم يفز خلالها بأي جولة.

وكان «الأيقوني» مايكل شوماخر، هو أول من تعرّض لهذا الوضع، مطلع بطولتي 2003 و2005، بعد تتويجه بلقبي 2002 و2004، حيث خسر أول 3 جولات في عام 2003، مكتفياً بالمراكز الرابع والسادس قبل التعرّض لحادث في سباق البرازيل، لكنه استعاد هيبته بعد تغيير سيارته آنذاك بداية من سباق إسبانيا، وحافظ على لقبه، وهو ما أخفق فيه خلال المرة الثانية عام 2005، رغم تغيير سيارته للمرة الثانية وقتها، حيث فشل في سباقي أستراليا والبحرين، بينما حصد المركز السابع في سباق جائزة ماليزيا الكُبرى، وأنهى بطولة العالم في المركز الثالث.

والغريب أن شوماخر، بين هاتين البطولتين، كان على موعد تاريخي في نُسخة 2004، لم يتكرر في القرن ال21 حتى الآن، حيث فاز بأول 5 سباقات متتالية في افتتاح الموسم، حاملاً للقب بطول العالم 2003، ومعوّضاً ما حدث فيها من إخفاق في البداية، بل إنه توقّف فقط باصطدام في سباق موناكو، ليعود ويحصد 7 سباقات متتالية أخرى، ليواصل احتكاره للقب بطولة العالم آنذاك، بعدما فاز ب13 جولة، في رقم قياسي بالنسبة له، لم يتكرر خلال مسيرته.