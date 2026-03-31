إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!

معتز الشامي (أبوظبي)

خطوة واحدة تفصل المنتخب الإيطالي عن العودة إلى كأس العالم، البطولة التي غاب عنها منذ عام 2014. وفي الوقت نفسه، يقف على حافة الهاوية، مهدداً بالغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وعند مفترق الطرق هذا، يقف المنتخب الإيطالي «الآزوري»، حيث يفصله فوز واحد عن الخلاص، وهزيمة واحدة تفصله عن الفشل الذريع.

وتلتقي إيطاليا، الفائزة بأربعة ألقاب في كأس العالم، البوسنة والهرسك، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض الأخيرة، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، في واحدة من أهم مبارياتها في تاريخها.

ويُمثّل غياب 12 عاماً مدة طويلة بالنسبة لإيطاليا، التي لم تلعب في دور الـ16 من هذه البطولة منذ عام 2006، وهو العام الذي تُوِّجت فيه بآخر لقب لها في كأس العالم.

وسابقاً، غابت إيطاليا عن نسختين فقط من كأس العالم، حيث فشلت في التأهل إلى بطولة عام 1958، وكانت قد اعتذرت عن المشاركة في النسخة الأولى من المونديال، التي أقيمت في الأوروجواي، عام 1930.

وكان جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الوطني الحالي، جزءاً من الفريق الفائز بكأس العالم 2006. لم يُحدث وصوله قبل أقل من عام تحسناً ملحوظاً في أداء الفريق، الذي يظهر الكثير من التذبذب في كل مباراة يخوضها. لم يتح له الوقت الكافي، لكنه أعاد بعض التماسك للفريق، مما مكّنه من التعامل بشكل أفضل مع المواقف الصعبة.

وهذا، في الواقع، هو الأهم بالنسبة لهذا الفريق، لأن الضغط الذي يواجهه اللاعبون في كل مرة يرتدون فيها قميص المنتخب، هو ما يؤثّر بشكل كبير على أدائهم. يضم الفريق أسماء لامعة، معتادة على المباريات الكبيرة، جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، أليساندرو باستوني، وريكاردو كالافيوري في الدفاع، نيكولو باريلا وساندرو تونالي في خط الوسط.

لكن التحدي أشبه بمباراة بين إيطاليا ونفسها، حيث لا تزال ذكرى خسارتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا أمام السويد، وكأس العالم 2022 في قطر أمام مقدونيا الشمالية، حاضرة بقوة. حتى الفوز ببطولة أوروبا 2021 لم يحسّن من معنويات الفريق، فآثار الخسارتين السابقتين لا تزال ماثلة، وصحيح أن الفوز في نصف نهائي الملحق على إيرلندا الشمالية (2-0) منح الفريق دفعة معنوية، إلا أن أحداً في غرفة الملابس لم ينس أن منتخب إيرلندا لم يكن بالمنافس القوي، حيث يضم لاعبين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتُعَد إيطاليا هي المرشحة الأوفر حظاً للفوز على البوسنة، لكنها تصل إلى المباراة وسط جدل واسع، بعد أن شوهد عدد من لاعبيها يحتفلون بفوز البوسنة على ويلز، حيث أثار هذا التصرف غضب البوسنيين الذين اعتبروا هذا الاحتفال تقليلاً من منتخبهم، ما يشعل من الأجواء ويحفّز الجماهير ضد المنتخب الإيطالي قبل المباراة المرتقبة.

ويقود إدين دجيكو، لاعب شالكه الألماني (الدرجة الثانية)، والمعروف في كرة القدم الإيطالية، والذي لعب سابقاً لروما وإنتر وفيورنتينا، منتخب البوسنة والهرسك، الساعي إلى الظهور الثاني له في كأس العالم. ومن المفارقات أن مشاركتهم الأولى والوحيدة كانت في عام 2014. آخر مشاركة لإيطاليا.

ويرجح التاريخ كفّة إيطاليا أيضاً، ففي المواجهات السبع السابقة، حققت 5 انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة، وكانت الأخيرة في عام 1996 في أول لقاء يجمعهما.