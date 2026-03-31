دبا يتأهب لمواجهة الظفرة بالجاهزية الكاملة

فيصل النقبي (دبا)

يدخل فريق دبا مواجهته المرتقبة أمام الظفرة ضمن مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في أفضل حالاته الفنية والبدنية، في ظل اكتمال صفوف الفريق وعدم وجود أي غيابات، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين، في مؤشر إيجابي يعزّز من حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لدبا في ظل موقعه الحالي في جدول الترتيب، حيث يسعى الفريق إلى تحسين وضعه والخروج من دائرة النتائج السلبية، خاصة مع اقتراب الحسم في الجولات الأخيرة من الموسم.

من جهته، يواصل المدرب الروماني سيبريان بانايت العمل على رفع الجاهزية الذهنية للاعبين، مؤكداً في تحضيراته على ضرورة القتال حتى اللحظة الأخيرة وعدم الاستسلام لأي ظروف، مع التركيز على استثمار الفرص وتحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة معنوية مهمّة في مشواره بالدوري.

ويأمل دبا في ترجمة هذه الجاهزية الكاملة إلى أداء قوي داخل الملعب، يعكس رغبة الفريق في التمسك بفرصه والبقاء ضمن دائرة المنافسة حتى النهاية.