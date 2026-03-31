الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبا يتأهب لمواجهة الظفرة بالجاهزية الكاملة

31 مارس 2026 11:52

فيصل النقبي (دبا)
يدخل فريق دبا مواجهته المرتقبة أمام الظفرة ضمن مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في أفضل حالاته الفنية والبدنية، في ظل اكتمال صفوف الفريق وعدم وجود أي غيابات، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين، في مؤشر إيجابي يعزّز من حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لدبا في ظل موقعه الحالي في جدول الترتيب، حيث يسعى الفريق إلى تحسين وضعه والخروج من دائرة النتائج السلبية، خاصة مع اقتراب الحسم في الجولات الأخيرة من الموسم.
من جهته، يواصل المدرب الروماني سيبريان بانايت العمل على رفع الجاهزية الذهنية للاعبين، مؤكداً في تحضيراته على ضرورة القتال حتى اللحظة الأخيرة وعدم الاستسلام لأي ظروف، مع التركيز على استثمار الفرص وتحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة معنوية مهمّة في مشواره بالدوري.
ويأمل دبا في ترجمة هذه الجاهزية الكاملة إلى أداء قوي داخل الملعب، يعكس رغبة الفريق في التمسك بفرصه والبقاء ضمن دائرة المنافسة حتى النهاية.

أخبار ذات صلة
الشارقة «يقلب» تأخُره بهدف إلى انتصار بهدفين على الوصل
«الزعيم» يكسب «البركان» بثنائية ويستعيد الصدارة قبل «القمة 22»
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
