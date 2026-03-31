العين ينهي عقد الأحبابي بالتراضي واللاعب يودع الجماهير برسالة مؤثرة

معتز الشامي(أبوظبي)

أنهى نادي العين العلاقة التعاقدية بلاعبه وقائده السابق، بندر الأحبابي بالتراضي، لتنتهي مسيرة لاعب قدم الكثير لقلعة "الزعيم" وكان قائداً للجيل الذي توج بأخر لقب من دوري أبطال آسيا في 2024.

وأعلن الأحبابي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، عن اتفاقه مع إدارة النادي على فسخ العقد بالتراضي.

وقال الأحبابي "وصلتني رساله محزنة ومؤثرة جداً في حياتي ولكن سنة الحياه ووقت صعب لكل شخص يحس بهذا الشعور رسالة من النادي تفيد بأن النادي ليس بحاجة لخدماتي في الفترة القادمة، وسيتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي. لكن قبل ما تكون رسالة رحيل، هي رسالة من قلب لاعب تربّى في هذا النادي من عمر 7 سنوات".

وأضاف قائد الزعيم السابق: نادي العين لم يكن مجرد فريق بالنسبة لي، كان طفولتي، وكان أحلامي الأولى. هو المكان الذي كبرت فيه خطوة بخطوة، وتعلمت فيه معنى الالتزام، ومعنى قيمة القميص، ومعنى أن تلعب باسم جمهور كبير وعظيم".

كما تطرق الأحبابي لطفولته مع الزعيم قائلاً: "منذ أول يوم ارتديت فيه شعار النادي وأنا طفل، كنت أحلم أن أكبر وأمثل هذا الكيان بكل فخر. اليوم وأنا أكتب هذه الكلمات، أشعر أنني أودع جزءًا كبيراً من عمري، وليس مجرد نادٍ أرحل عنه".

واختتم بتوجيه الشكر للجماهير "يمكن أن تكون لحظة الوداع صعبة، ويمكن للكلمات ألا تقدر على وصف ما بداخلي، لكن ما أستطيع قوله هو أنني كنت دائماً أقاتل من أجل هذا الشعار، وكنت دائماً أحاول أن أكون على قدر اسم نادي العين وعلى قدر طموح جمهوره العظيم.. شكراً جمهورنا، أحبكم"

وشكل الأحبابي أحد الكروت الرابحة للعين حتى عام 2025، وكان أكثر لاعب يصنع أهدافاً للهداف التوجولي لابا كودجو، حيث تمكن من صناعة 24 لاعباً لهداف العين، كما يعد من أبرز اللاعبين الذين ساعدوا العين على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.