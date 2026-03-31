التوقعات ترسم المسارات الأخيرة إلى مونديال 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

أسفرت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 عن بعض المباريات المثيرة في نصف النهائي، الأسبوع الماضي، والآن لا يزال 12 منتخباً يتنافسون على 6 بطاقات.

وفي مباريات التصفيات بين الاتحادات القارية، تغلّبت جامايكا بصعوبة على كاليدونيا الجديدة، بينما فازت بوليفيا بصعوبة على سورينام لتتأهل.

وفي أوروبا، تغلبت إيطاليا على إيرلندا الشمالية، وفازت تركيا على رومانيا، وعادت بولندا من تأخرها لتفوز على ألبانيا، وتجاوزت الدنمارك مقدونيا الشمالية بسهولة، وفازت كوسوفو على سلوفاكيا، وهزمت السويد أوكرانيا، بينما فازت التشيك والبوسنة والهرسك على جمهورية إيرلندا وويلز بركلات الترجيح على التوالي.

ويمهد ذلك إلى 6 مباريات مثيرة ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن القائمة الكاملة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وفي تصفيات أوروبا يأتي المسار الأول ليتأهل الفائز إلى المجموعة الثانية، لينضم إلى، كندا وقطر وسويسرا.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز إيطاليا على البوسنة والهرسك بنسبة 59.6% خلال الـ 90 دقيقة، بينما لم تبلغ نسبة البوسنة 19.5% فقط، رغم تمتُّعها بميزة اللعب على أرضها. وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي في النسبة المتبقية البالغة 20.9%.

ويتأهل الفائز من المسار الثاني إلى المجموعة السادسة مع، تونس وهولندا واليابان.

ويُرجح فوز السويد بنسبة 40.9%، مقارنة بنسبة 32.4% لبولندا. مع ذلك، هناك احتمال لا بأس به للعب وقت إضافي، حيث تنتهي المباراة بالتعادل بعد 90 دقيقة بنسبة 26.7%.

بينما يؤهل المسار الثالث الفائز إلى المجموعة الرابعة مع، أستراليا والولايات المتحدة وباراجواي.

تتوقع «أوبتا» فوز الضيوف خلال الـ 90 دقيقة بنسبة 48.8%، بينما فاز منتخب كوسوفو في 27.2% فقط. وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي في النسبة المتبقية (24%).

ويتأهل الفائز من المسار الرابع إلى المجموعة الأولى مع، المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

ويرجح فوز الدنمارك بنسبة 42.1%، فيما تبلغ نسبة التشيك 32.5%، لذا قد تكون المباراة متقاربة للغاية. امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي بنسبة (25.4%).

أما المسار الأول في التصفيات القارية، فيتأهل الفائز به إلى المجموعة الحادية عشرة مع، البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

وتتوقع «أوبتا» فوز جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 67.7% خلال الـ 90 دقيقة، مقارنة بنسبة فوز جامايكا البالغة 14.9%. وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي في 17.4%.

ويصعد الفائز من المسار الثاني إلى المجموعة التاسعة مع، النرويج وفرنسا والسنغال.

يُعتبر العراق المرشح الأوفر حظاً للفوز في غضون 90 دقيقة بنسبة 37.5%، بينما تبلغ نسبة فوز بوليفيا 35.2%، وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي وربما ركلات الترجيح في النسبة المتبقية البالغة 27.3%.